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Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
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05 апреля 2021
Sylvania сокращает выпуск МПГ в третьем квартале на фоне роста доходов
Эта горнодобывающая компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и ведущая работы в Южной Африке, получила 74,2 млн долларов чистой выручки за последний квартал по сравнению с 43,7 млн долларов во втором квартале 2021 финансового года.
Ее основная прибыль за третий квартал увеличилась до 58,7 млн долларов с 29,1 млн долларов во втором квартале.
Чистая прибыль Sylvania также выросла до 41,3 млн долларов по сравнению с 20,3 млн долларов во втором квартале, что позволило компании выплатить дивиденды в размере 14,3 млн долларов.
«Компания извлекла выгоду из высокой стоимости корзины МПГ, чему способствовала высокая цена на родий, а также недавнее движение цен на иридий и рутений, что способствовало рекордной прибыли за квартал», - сказал исполнительный директор компании Жако Принслоо (Jaco Prinsloo).
По его словам, компания планирует произвести около 70 000 унций МПГ за полный финансовый год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished