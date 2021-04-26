TAGS сообщила о 100-процентных продажах на апрельском тендере в Дубае

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Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела тендер по продаже алмазного сырья с 25 по 29 апреля 2021 года в Дубае. Несмотря на серьезную ситуацию с COVID в Индии, которая привела к введению строгих ограничений на поездки в ОАЭ и по всему миру, практически все ведущие производители бриллиантов решили переместить свои закупочные команды в Дубай до закрытия, чтобы обеспечить поставку алмазного сырья на фабрики.

TAGS получила новую поставку алмазного сырья с ангольских рудников, которое включало в себя несколько исключительных камней специальных размеров - 10,8 карата и выше. Всего было предложено на продажу около 45 000 каратов алмазов стоимостью примерно 18 млн долларов.

Ограничения на поездки повлияли на количество компаний, посещающих торги, но TAGS, как и раньше, приняла у себя около 100 компаний из всех ведущих алмазных центров и сообщила о 100-процентных продажах.

Большинство компаний теперь останутся в Дубае для участия в предстоящих продажах De Beers и АЛРОСА, к которым в ближайшие несколько недель добавятся еще несколько небольших тендеров на площадке DDE Tender.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





