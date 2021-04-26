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05 апреля 2021
Impala Platinum в третьем квартале увеличила объемы производства на своем предприятии в Рустенбурге
В сообщении Implats говорится, что компания Impala Rustenburg выиграла от эффективного запуска производства в январе, несмотря на логистические сложности, связанные с управлением возвращением сотрудников на работу во время продолжающейся пандемии коронавируса.
В этот период предприятие также столкнулось с перебоями в электроснабжении, ростом незаконной добычи полезных ископаемых и периодическими забастовками среди персонала подрядчиков.
Улучшение содержания платины в руде отражает успешную целевую стратегию управления и пользу от снижения разубоживания руды после завершения реабилитации 16-ствольной системы рудоотвода.
Содержание платины в помоле руды также выросло на 2%, до 4,03 г/т, в то время как повышение извлечения металла и его выход из увеличившихся объемов хвостов привело к росту производства концентрата группы металлов 6E – платины, палладия, родия, иридия, рутения и золота – на 12% или на 32 000 унций, до 307 000 унций.
Impala сообщила, что в предыдущий сопоставимый период около 6% объема производства, что составляет 17 500 унций 6E, было упущено из-за перевода предприятия на техническое обслуживание в преддверии национального локдауна в Южной Африке.
Вместе с тем в течение квартала производство группы металлов 6E снизилось на 14%, до 296 000 унций с 343 000 унций в предыдущем квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished