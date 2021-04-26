Impala Platinum в третьем квартале увеличила объемы производства на своем предприятии в Рустенбурге

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Impala Platinum (Implats) сообщает, что объем переработки руды на предприятии Impala Rustenburg в Южной Африке вырос на 6%, достигнув 2,51 млн тонн в течение квартала, закончившегося 31 марта 2021 года, по сравнению с 2,37 млн тонн в предыдущем сопоставимом периоде.

В сообщении Implats говорится, что компания Impala Rustenburg выиграла от эффективного запуска производства в январе, несмотря на логистические сложности, связанные с управлением возвращением сотрудников на работу во время продолжающейся пандемии коронавируса.

В этот период предприятие также столкнулось с перебоями в электроснабжении, ростом незаконной добычи полезных ископаемых и периодическими забастовками среди персонала подрядчиков.

Улучшение содержания платины в руде отражает успешную целевую стратегию управления и пользу от снижения разубоживания руды после завершения реабилитации 16-ствольной системы рудоотвода.

Содержание платины в помоле руды также выросло на 2%, до 4,03 г/т, в то время как повышение извлечения металла и его выход из увеличившихся объемов хвостов привело к росту производства концентрата группы металлов 6E – платины, палладия, родия, иридия, рутения и золота – на 12% или на 32 000 унций, до 307 000 унций.

Impala сообщила, что в предыдущий сопоставимый период около 6% объема производства, что составляет 17 500 унций 6E, было упущено из-за перевода предприятия на техническое обслуживание в преддверии национального локдауна в Южной Африке.

Вместе с тем в течение квартала производство группы металлов 6E снизилось на 14%, до 296 000 унций с 343 000 унций в предыдущем квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





