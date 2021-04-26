De Beers возглавила рейтинг мировых горнодобывающих компаний по ESG за первый квартал

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De Beers обогнала золотодобывающего гиганта Newmont и возглавила рейтинг мировых горнодобывающих компаний в сфере экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) в первом квартале этого года.

Подразделение Anglo American заняло лидирующую позицию благодаря повышенному вниманию к равенству и устойчивости.

Издание Mining Weekly сообщает, что De Beers заняла наивысшее место в ежеквартальном рейтинге лондонской компании Alva, посвященном экологическим, социальным и корпоративным оценкам.

Южноафриканская компания Sibanye-Stillwater, добывающая платину, заняла второе место, показав наибольшее улучшение по сравнению с предыдущим кварталом.

Повышение рейтинга произошло благодаря партнерству компании с фирмой Johnson Matthey в поиске более эффективных способов использования критически важных металлов, используемых в батареях.

Vale SA заняла последнее место, несмотря на достижение соглашения с бразильскими властями по поводу аварии на плотине в 2019 году.

«Результат Vale представляет собой комбинацию создания большей осведомленности по поводу первоначальной негативной истории и последовавшего за этим несогласия по самому урегулированию», - сказал соучредитель Alva и главный стратегический директор компании Аластер Пикеринг (Alastair Pickering).

Критерии ESG используются для оценки нефинансовых показателей компаний, и инвесторы все чаще поддерживают компании, планирующие свою будущую деятельность, в которой устойчивости и этическому воздействию придается решающее значение для выживания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





