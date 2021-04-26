Аукцион в Антверпене принес АГД ДАЙМОНДС 40 млн долларов

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На очередном аукционе, недавно прошедшем в Антверпене, Grib Diamonds, торговое подразделение компании АГД ДАЙМОНДС, добывающей алмазы на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, выручило 40 млн долларов США, продав более 580 тыс. каратов алмазного сырья.

По результатам аукциона Grib Diamonds отмечает небольшой рост цен на предложенный ассортимент продукции, указывая на сохраняющийся высокий спрос на алмазы массой от 5 до 10 каратов, а также на камни массой 2-4 и 1,0-1,5 карата. Хорошие цены были получены и на камни меньших размеров. Цены на совсем мелкие алмазы ослабли и продемонстрировали снижение, за некоторым исключением.

В ходе следующего аукциона компания Grib Diamonds намерена предложить новую продукцию из Анголы, включая алмазы массой 10,8 карата и выше, а также более мелкие камни, просмотр которых начнется в Антверпене с 21 мая.



Владимир Малахов, Rough&Polished





