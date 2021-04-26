Эксклюзив

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Аукцион в Антверпене принес АГД ДАЙМОНДС 40 млн долларов

Сегодня
Новости
На очередном аукционе, недавно прошедшем в Антверпене, Grib Diamonds, торговое подразделение компании АГД ДАЙМОНДС, добывающей алмазы на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, выручило 40 млн долларов США, продав более 580 тыс. каратов алмазного сырья.
По результатам аукциона Grib Diamonds отмечает небольшой рост цен на предложенный ассортимент продукции, указывая на сохраняющийся высокий спрос на алмазы массой от 5 до 10 каратов, а также на камни массой 2-4 и 1,0-1,5 карата. Хорошие цены были получены и на камни меньших размеров. Цены на совсем мелкие алмазы ослабли и продемонстрировали снижение, за некоторым исключением.
В ходе следующего аукциона компания Grib Diamonds намерена предложить новую продукцию из Анголы, включая алмазы массой 10,8 карата и выше, а также более мелкие камни, просмотр которых начнется в Антверпене с 21 мая.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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