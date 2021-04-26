Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...
Вчера
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Императорские драгоценности на женевских торгах Christie’s
Фото: Christie's
В мае 2021 года отмечается 200 лет со дня смерти императора Наполеона I (1769-1821). По невероятному совпадению 12 мая на женевские торги Christie’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) будет выставлена украшенная бриллиантами и сапфирами парюра великой княгини Баденской и приемной дочери Наполеона Стефании де Богарне (1789-1860). Входящие в комплект тиара, колье, пара серег, две подвески, две броши, кольцо и браслет будут предложены на продажу отдельными лотами. Парюра была инкрустирована 38 цейлонскими сапфирами в начале 1800-х годов. На торги также будет выставлена корона королевы Португалии Марии II, украшенная по центру выдающимся бирманским сапфиром.
Алекс Шишло для Rough&Polished