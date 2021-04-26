Императорские драгоценности на женевских торгах Christie’s

Фото: Christie's

В мае 2021 года отмечается 200 лет со дня смерти императора Наполеона I (1769-1821). По невероятному совпадению 12 мая на женевские торги Christie’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) будет выставлена украшенная бриллиантами и сапфирами парюра великой княгини Баденской и приемной дочери Наполеона Стефании де Богарне (1789-1860). Входящие в комплект тиара, колье, пара серег, две подвески, две броши, кольцо и браслет будут предложены на продажу отдельными лотами. Парюра была инкрустирована 38 цейлонскими сапфирами в начале 1800-х годов. На торги также будет выставлена корона королевы Португалии Марии II, украшенная по центру выдающимся бирманским сапфиром.