Ведущие бренды драгоценных камней и ювелирных изделий и CGWG открыли ресурсную платформу для устойчивого развития

Для развития отрасли цветных драгоценных камней ведущие производители ювелирных изделий Chopard, Kering, LVMH, Richemont, Swarovski и Tiffany & Co., теперь входящие в группу LVMH, и компании по добыче цветных драгоценных камней Gemfields и Muzo, а также Рабочая группа по цветным драгоценным камням (Colored Gemstones Working Group, CGWG) запустили Платформу сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий (Gemstones and Jewellery Community Platform, GJCP), объединяющую бренды через общие обязательства перед людьми и планетой, говорится в пресс-релизе CGWG.

Платформа, разработанная консалтинговой фирмой TDI Sustainability, бесплатно доступна для всех компаний, занимающихся драгоценными камнями и ювелирными изделиями, от добычи до огранки и полировки, торговли и розничной торговли.

CGWG сотрудничает с отраслевыми органами и ассоциациями, включая Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), Всемирную ювелирную конфедерацию (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO), а также с другими партнерами, такими как GemCloud, для содействия внедрению Руководства ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок минералов из зон, затронутых конфликтами, и зон повышенного риска.

В ходе инаугурации платформы д-р Ассетон Стюарт Картер (Assheton Stewart Carter), генеральный директор TDI Sustainability, сказал: «Наша цель состоит в том, чтобы демократизировать практику создания устойчивой среды, дабы она была доступна даже для самых малых предприятий и отдельных мастеров. Предоставляя доступ к знаниям, мы можем сделать шаг к преобразованию жизни и средств к существованию людей, работающих в цепочке поставок цветных драгоценных камней».

Каролина Шойфеле (Caroline Scheufele), сопрезидент и художественный директор Chopard, сказала: «Благодаря этой инициативе компании Chopard удалось найти ответственно добытые цветные камни для различных творческих работ. Тем не менее предстоит еще многое сделать для улучшения устойчивых методов работы с цветными камнями».

Джек Каннингем (Jack Cunningham), директор по устойчивому развитию, политике и рискам компании Gemfields, сказал: «С момента запуска в 2009 году Gemfields взяла на себя ответственность за сектор цветных драгоценных камней. Как гордый член-основатель CGWG с 2015 года мы вложили в него свое время, опыт и извлеченные уроки, будь то посредством первых в истории ESG аудитов в отрасли переработки и сбыта продукции или путем инвестирования в технологию физической прослеживаемости и платформы блокчейнов».

Джеральдин Вальехо (Geraldine Vallejo), директор программы устойчивого развития Kering, сказала: «Для Kering устойчивость является неотъемлемой частью создания предметов роскоши, и мы чувствуем, что наша ответственность как лидера в своей области в том, чтобы способствовать позитивным изменениям в цепочках поставок цветных драгоценных камней. Мы надеемся, что конкретный характер платформы сообщества CGWC и предлагаемые ею инструменты поддержат индустрию цветных драгоценных камней на ее пути к устойчивости».

Элен Валад (Hélène Valade), директор по экологическому развитию концерна LVMH, сказала: «LVMH и его подразделения считают, что предлагать украшения с драгоценными камнями из ответственных источников - это наш долг, который мы разделяем со всеми заинтересованными сторонами. Только благодаря сотрудничеству, например, в рамках CGWG, мы сможем добиться реальных и долгосрочных изменений в секторе и добавить свой вклад в ответственный поиск полезных ископаемых».

«CGWG предоставила компании Muzo прекрасную возможность сотрудничать с другими членами для продвижения позитивных изменений в отрасли. С запуском этой платформы Muzo рада быть частью инициативы, которая открывает путь к устойчивому и ответственному поиску поставщиков для всей отрасли», - сказал Чарльз С. Берджесс (Charles C. Burgess), президент и генеральный директор Muzo.

Мэтью Килгаррифф (Matthew Kilgarriff), директор по корпоративной социальной ответственности Richemont International SA, сказал: «Запуск платформы сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий является важной вехой в ответственном движении отрасли, и мы призываем всех наших поставщиков и участников цепочки создания стоимости присоединиться к сообществу и использовать его возможности».

Матиас Крисмер (Matthias Krismer), менеджер по закупкам Swarovski, сказал: «Для решения сегодняшних глобальных проблем необходимо налаживание партнерских отношений между отдельными лицами, компаниями и организациями для коллективного поиска решений наиболее актуальных проблем устойчивого развития».

Аниса Камадоли Коста (Anisa Kamadoli Costa), директор по устойчивому развитию компании Tiffany & Co., сказала: «Tiffany & Co. гордится тем, что является одним из основателей Рабочей группы по цветным драгоценным камням и запускает платформу сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий, которая предоставляет ресурсы для всей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, а также обеспечивает продвижение к более прозрачной и ответственной цепочке поставок цветных драгоценных камней».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished