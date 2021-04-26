Верните нам наши алмазы, говорит политик ЮАР королеве Елизавете II

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Член парламента от оппозиционной южноафриканской организации «Борцы за экономическую свободу» (Economic Freedom Fighters, EFF) потребовал, чтобы южноафриканские алмазы были возвращены королевой Елизаветой II.

Политик Мбусийсени Ндлози (Mbusiyseni Ndlozi) заявил, что алмазы должны быть возвращены в Южную Африку без компенсации, поскольку они принадлежат стране, в которой они были обнаружены.

«Экспроприация короны королевы без компенсации: мы хотим вернуть наши алмазы!» - написал он в Твиттере.

Королева Елизавета II располагает двумя самыми большими алмазами – «Куллинан I» и «Куллинан II», - которые когда-либо находили в мире, и оба были обнаружены в Южной Африке.

Бриллиант «Куллинан I» (или «Звезда Африки») имеет грушевидную форму, весит 530,2 карата и установлен как главный камень в величественном скипетре с крестом.

Второй по величине драгоценный камень - «Куллинан II» или «Вторая звезда Африки» - весом 317,4 карата был установлен в короне Британской империи.

Рудником Куллинан в настоящее время владеет компания Petra Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





