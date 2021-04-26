Эксклюзив

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Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...

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Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

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05 апреля 2021

Верните нам наши алмазы, говорит политик ЮАР королеве Елизавете II

Сегодня
Новости
Член парламента от оппозиционной южноафриканской организации «Борцы за экономическую свободу» (Economic Freedom Fighters, EFF) потребовал, чтобы южноафриканские алмазы были возвращены королевой Елизаветой II.
Политик Мбусийсени Ндлози (Mbusiyseni Ndlozi) заявил, что алмазы должны быть возвращены в Южную Африку без компенсации, поскольку они принадлежат стране, в которой они были обнаружены.
«Экспроприация короны королевы без компенсации: мы хотим вернуть наши алмазы!» - написал он в Твиттере.
Королева Елизавета II располагает двумя самыми большими алмазами – «Куллинан I» и «Куллинан II», - которые когда-либо находили в мире, и оба были обнаружены в Южной Африке.
Бриллиант «Куллинан I» (или «Звезда Африки») имеет грушевидную форму, весит 530,2 карата и установлен как главный камень в величественном скипетре с крестом.
Второй по величине драгоценный камень - «Куллинан II» или «Вторая звезда Африки» - весом 317,4 карата был установлен в короне Британской империи.
Рудником Куллинан в настоящее время владеет компания Petra Diamonds.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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