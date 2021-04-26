Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...
Сегодня
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Верните нам наши алмазы, говорит политик ЮАР королеве Елизавете II
Политик Мбусийсени Ндлози (Mbusiyseni Ndlozi) заявил, что алмазы должны быть возвращены в Южную Африку без компенсации, поскольку они принадлежат стране, в которой они были обнаружены.
«Экспроприация короны королевы без компенсации: мы хотим вернуть наши алмазы!» - написал он в Твиттере.
Королева Елизавета II располагает двумя самыми большими алмазами – «Куллинан I» и «Куллинан II», - которые когда-либо находили в мире, и оба были обнаружены в Южной Африке.
Бриллиант «Куллинан I» (или «Звезда Африки») имеет грушевидную форму, весит 530,2 карата и установлен как главный камень в величественном скипетре с крестом.
Второй по величине драгоценный камень - «Куллинан II» или «Вторая звезда Африки» - весом 317,4 карата был установлен в короне Британской империи.
Рудником Куллинан в настоящее время владеет компания Petra Diamonds.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished