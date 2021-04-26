Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Намибия завершит редактирование законов о горнодобывающей промышленности и алмазах
Издание New Era процитировало министра горнорудной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), который заявил в ходе голосования по бюджету в Национальном собрании страны, что больше усилий будет направлено на обеспечение соблюдения законов и условий лицензий, чтобы гарантировать, что производство ведется в безопасных условиях.
«Мы намерены усилить бенефикацию алмазов местного производства в поддержку стратегии роста внутри страны, - сказал министр. - Министерство также пересмотрит критерии и условия подачи заявок на получение алмазных лицензий; усилит инспекцию и мониторинг деятельности цепочки добавленной стоимости алмазов. Кроме того, министерство продолжит наращивать необходимые навыки и знания внутри компании в области сортировки и оценки алмазов».
Том Алвиндо также сообщил, что 10,9 млн намибийских долларов (764 200 долларов США) было выделено на программу защиты алмазной промышленности, которая направлена на охрану алмазных ресурсов Намибии посредством надежного надзора со стороны регулирующих органов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished