Намибия завершит редактирование законов о горнодобывающей промышленности и алмазах

Сегодня Новости

Ожидается, что Намибия завершит переработку законов о горнодобывающей промышленности и алмазах, которые должны быть представлены в парламент в этом году, сообщают местные СМИ.

Издание New Era процитировало министра горнорудной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), который заявил в ходе голосования по бюджету в Национальном собрании страны, что больше усилий будет направлено на обеспечение соблюдения законов и условий лицензий, чтобы гарантировать, что производство ведется в безопасных условиях.

«Мы намерены усилить бенефикацию алмазов местного производства в поддержку стратегии роста внутри страны, - сказал министр. - Министерство также пересмотрит критерии и условия подачи заявок на получение алмазных лицензий; усилит инспекцию и мониторинг деятельности цепочки добавленной стоимости алмазов. Кроме того, министерство продолжит наращивать необходимые навыки и знания внутри компании в области сортировки и оценки алмазов».

Том Алвиндо также сообщил, что 10,9 млн намибийских долларов (764 200 долларов США) было выделено на программу защиты алмазной промышленности, которая направлена на охрану алмазных ресурсов Намибии посредством надежного надзора со стороны регулирующих органов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





