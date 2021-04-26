WFDB открывает кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19 в Индии

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) открыла кампанию Diamond Aid по сбору средств для помощи Индии в борьбе с COVID-19. В среду исполнительный комитет WFDB провел экстренное заседание, используя сервис Zoom, и единогласно решил взять на себя инициативу по мобилизации международной алмазной и ювелирной промышленности для сбора пожертвований, говорится в пресс-релизе WFDB.

Целью кампании по сбору средств, организованной в сотрудничестве с руководством Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB), является приобретение основных лекарств и оборудования, в которых отчаянно нуждаются больницы в Сурате и Мумбае. Diamond Aid - это многосторонняя кампания, которая действует через личные обращения к лидерам отрасли, прессе, Интернету и социальным сетям.

Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал по этому поводу: «Международная алмазная и ювелирная промышленность - это сплоченное сообщество, фактически семья, состоящая из членов со всего мира, многие из которых живут в Индии или происходят из Индии. Как члены этой семьи мы не можем оставаться в стороне, не оказывая помощи. WFDB решила взять на себя инициативу по оказанию помощи нашим индийским братьям. Мы призываем нашу индустрию проявить щедрость и помочь народу Индии пережить это разрушительное время».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





