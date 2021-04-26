Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
WFDB открывает кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19 в Индии
Целью кампании по сбору средств, организованной в сотрудничестве с руководством Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB), является приобретение основных лекарств и оборудования, в которых отчаянно нуждаются больницы в Сурате и Мумбае. Diamond Aid - это многосторонняя кампания, которая действует через личные обращения к лидерам отрасли, прессе, Интернету и социальным сетям.
Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал по этому поводу: «Международная алмазная и ювелирная промышленность - это сплоченное сообщество, фактически семья, состоящая из членов со всего мира, многие из которых живут в Индии или происходят из Индии. Как члены этой семьи мы не можем оставаться в стороне, не оказывая помощи. WFDB решила взять на себя инициативу по оказанию помощи нашим индийским братьям. Мы призываем нашу индустрию проявить щедрость и помочь народу Индии пережить это разрушительное время».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished