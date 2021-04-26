WGC: мировой спрос на золото в первом квартале снизился на 23%

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По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), спрос на золото в мире в первом квартале составил 815,7 т, что практически соответствует уровню четвертого квартала 2020 года, но снизился на 23% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В распространенном WGC пресс-релизе отмечается, что средняя цена на золото в первом квартале была на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизилась на 4% по сравнению с предшествующим кварталом. Возможность покупать по более низким ценам по сравнению с высокими ценами прошлого года стимулировала потребительский спрос, особенно в связи с тем, что многие рынки продолжали выходить из режима локдаунов, а восстановление экономики подняло настроение.

Спрос на ювелирные изделия составил 477,4 т, что на 52% выше в годовом исчислении. Расходы на покупки ювелирных изделий, составившие 27,5 млрд долларов, были самыми высокими за первый квартал с 2013 года. Объем приобретенных в инвестиционных целях слитков и монет достиг 339,5 тонны, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и объясняется стремлением к выгодным сделкам.

Рост потребительского спроса сопровождался сильным оттоком средств из обеспеченных золотом торгуемых индексных фондов (Exchange-Traded Funds, ETF), которые потеряли 177,9 пунктов в первом квартале из-за более высоких процентных ставок и тенденции к снижению цен.

В первом квартале центральные банки продолжали поддерживать высокие уровни чистых покупок драгоценного металла: мировые официальные золотые резервы выросли на 95,5 т, что на 23% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 20% выше по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале объем золота, используемого в промышленности, вырос на 11% в годовом исчислении, поскольку доверие потребителей продолжало восстанавливаться. Спрос в размере 81,2 тонны стал чуть выше среднего квартального показателя за пять лет, составляющего 80,9 тонны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





