Arctic Star обнаружила второй кимберлит на проекте Диаграс

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Компания Arctic Star Exploration Corp объявила, что она обнаружила новую кимберлитовую трубку в рамках проекта Диаграс (Diagras) на кимберлитовом месторождении Лак-де-Гра (Lac de Gras) в 380 км к северу от Йеллоунайфа в Канаде. Кимберлиту присвоено название Секвойя (Sequoia).

Скважина на кимберлите была пробурена вертикально, через 7 метров воды и 21 метр вскрышных пород. В керне обнаружены индикаторные минералы, такие как пироповый гранат, эклогитовый гранат, клинопироксен и ильменит. Кимберлит крупнозернистый с оливиновыми макрокристаллами сантиметрового размера.

Вся содержащая кимберлит порода подвергнется дроблению и щелочной плавке для извлечения алмазов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





