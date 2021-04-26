PGI ожидает, что спрос на ювелирные изделия из платины вырастет в течение года

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Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) в течение первого квартала 2021 года заказала исследование, на основе которого прогнозирует, что в ювелирной отрасли будут преобладать позитивные настроения и наблюдаться явные признаки устойчивого спроса на драгоценные украшения на трех основных рынках платины в течение следующих 12 месяцев, говорится в пресс-релизе PGI.

PGI сделала три ключевых прогноза для индустрии платиновых ювелирных изделий на 2021 год, указав на бóльшую уверенность в расходах потребителей, более сильную тягу к драгоценным украшениям и рост рыночного спроса, обусловленного ювелирными украшениями, не связанными со свадьбами.

Драгоценные украшения занимают второе место по росту потребления среди 21 категории дискреционных расходов в Китае, превзойдя расходы на питание и путешествия, которые были подавлены пандемией. Это можно объяснить растущим желанием потребителей отмечать значимые моменты жизни в необычные и трудные времена.

Согласно исследованию, средние расходы на несвадебные украшения в Китае показали самый большой рост: на 39% при покупках для себя и на 23% при покупках для других по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В проекции на следующие 12 месяцев в Китае и Индии число намеревающихся сделать покупки значительно выросло: в Китае 75% опрошенных указали, что они будут покупать себе несвадебные украшения, за ними следуют 79% опрошенных в Индии и 65% в США.

Розничным торговцам ювелирными изделиями следует ожидать продолжения роста продаж, поскольку потребители все чаще возвращаются в магазины на многих рынках. Розничные торговцы могут использовать эти результаты для создания сезонных коллекций, которые будут обращены к сегментам потребителей на каждом рынке.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





