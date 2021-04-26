Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
PGI ожидает, что спрос на ювелирные изделия из платины вырастет в течение года
PGI сделала три ключевых прогноза для индустрии платиновых ювелирных изделий на 2021 год, указав на бóльшую уверенность в расходах потребителей, более сильную тягу к драгоценным украшениям и рост рыночного спроса, обусловленного ювелирными украшениями, не связанными со свадьбами.
Драгоценные украшения занимают второе место по росту потребления среди 21 категории дискреционных расходов в Китае, превзойдя расходы на питание и путешествия, которые были подавлены пандемией. Это можно объяснить растущим желанием потребителей отмечать значимые моменты жизни в необычные и трудные времена.
Согласно исследованию, средние расходы на несвадебные украшения в Китае показали самый большой рост: на 39% при покупках для себя и на 23% при покупках для других по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
В проекции на следующие 12 месяцев в Китае и Индии число намеревающихся сделать покупки значительно выросло: в Китае 75% опрошенных указали, что они будут покупать себе несвадебные украшения, за ними следуют 79% опрошенных в Индии и 65% в США.
Розничным торговцам ювелирными изделиями следует ожидать продолжения роста продаж, поскольку потребители все чаще возвращаются в магазины на многих рынках. Розничные торговцы могут использовать эти результаты для создания сезонных коллекций, которые будут обращены к сегментам потребителей на каждом рынке.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished