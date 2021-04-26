Goldplat завершил продажу Kilimapesa Gold

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Goldplat завершила продажу своей дочерней компании Kilimapesa Gold, владеющей рудником Килимапеса (Kilimapesa) в Кении, компании Mayflower Gold Investments.

Goldplat, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что завершение сделки позволит ей сосредоточиться на восстановлении производства, а материнской компании Mayflower Gold, которой является Mayflower Capital Investments, ускорить свои инвестиции в рудник Килимапеса.

Goldplat имеет представительства в Южной Африке и Гане.

«За последние восемь месяцев компания Mayflower доказала свою приверженность золотому руднику Килимапеса посредством вложения капитала и управленческих ресурсов и привлечения дополнительных денежных средств в размере 2 миллионов долларов для продвижения проекта, - сказал генеральный директор Goldplat Вернер Клингенберг (Klingenberg). - Мы считаем, что для нас было подходящим завершить сделку на данном этапе, чтобы позволить команде Mayflower реализовать свои стратегические инициативы и обеспечить успех рудника Килимапеса для всех заинтересованных сторон».

Goldplat сообщила также, что первоначальный платеж, который она должна получить, представляет собой обеспеченное долговое обязательство на сумму 1,5 млн долларов, которое должна быть погашено денежными средствами и/или выпуском акций Papillon Holdings на эту стоимость, подлежащих передаче в оплату при повторном допуске Papillon Holdings к торгам на Лондонской фондовой бирже после завершения обратного поглощения Mayflower Gold с выплатой 30% деньгами от суммы первоначального платежа.

После завершения продажи рудника Килимапеса Goldplat имеет право на получение 1% чистой прибыли по роялти от металлургического завода на всю продукцию Килимапеса до максимума в 1,5 млн долларов на любую будущую продукцию рудника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





