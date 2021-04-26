Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
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Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
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29 марта 2021
Goldplat завершил продажу Kilimapesa Gold
Goldplat, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что завершение сделки позволит ей сосредоточиться на восстановлении производства, а материнской компании Mayflower Gold, которой является Mayflower Capital Investments, ускорить свои инвестиции в рудник Килимапеса.
Goldplat имеет представительства в Южной Африке и Гане.
«За последние восемь месяцев компания Mayflower доказала свою приверженность золотому руднику Килимапеса посредством вложения капитала и управленческих ресурсов и привлечения дополнительных денежных средств в размере 2 миллионов долларов для продвижения проекта, - сказал генеральный директор Goldplat Вернер Клингенберг (Klingenberg). - Мы считаем, что для нас было подходящим завершить сделку на данном этапе, чтобы позволить команде Mayflower реализовать свои стратегические инициативы и обеспечить успех рудника Килимапеса для всех заинтересованных сторон».
Goldplat сообщила также, что первоначальный платеж, который она должна получить, представляет собой обеспеченное долговое обязательство на сумму 1,5 млн долларов, которое должна быть погашено денежными средствами и/или выпуском акций Papillon Holdings на эту стоимость, подлежащих передаче в оплату при повторном допуске Papillon Holdings к торгам на Лондонской фондовой бирже после завершения обратного поглощения Mayflower Gold с выплатой 30% деньгами от суммы первоначального платежа.
После завершения продажи рудника Килимапеса Goldplat имеет право на получение 1% чистой прибыли по роялти от металлургического завода на всю продукцию Килимапеса до максимума в 1,5 млн долларов на любую будущую продукцию рудника.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished