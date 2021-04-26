Ангола призвала алмазные кооперативы начать промышленное производство в течение двух лет

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Правительство Анголы заявило, что старательские и полупромышленные кооперативы должны стать промышленными компаниями в течение двух лет.

Государственное информационное агентство Angop процитировало министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который провел встречу с добытчиками полезных ископаемых в провинции Южная Лунда и сказал, что алмазные кооперативы должны быть организованы по-деловому и платить налоги, если они хотят продолжать работать.

По его словам, соблюдение стандартов важно для сохранения ценности природных алмазов.

Министр также отметил, что большая часть уже лицензированных кооперативов непродуктивна, в то время как другие все еще находятся в процессе мобилизации ресурсов и оборудования, а также переговоров о партнерстве с потенциальными инвесторами или финансовыми спонсорами.

Азеведо заявил также, что правительство Анголы прилагает усилия для диверсификации промышленности с целью ухода от опоры на алмазы.

Он сказал, что Луанда сосредоточит усилия на разведке таких металлов, как золото, магний и железо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





