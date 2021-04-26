Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Ангола призвала алмазные кооперативы начать промышленное производство в течение двух лет
Государственное информационное агентство Angop процитировало министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который провел встречу с добытчиками полезных ископаемых в провинции Южная Лунда и сказал, что алмазные кооперативы должны быть организованы по-деловому и платить налоги, если они хотят продолжать работать.
По его словам, соблюдение стандартов важно для сохранения ценности природных алмазов.
Министр также отметил, что большая часть уже лицензированных кооперативов непродуктивна, в то время как другие все еще находятся в процессе мобилизации ресурсов и оборудования, а также переговоров о партнерстве с потенциальными инвесторами или финансовыми спонсорами.
Азеведо заявил также, что правительство Анголы прилагает усилия для диверсификации промышленности с целью ухода от опоры на алмазы.
Он сказал, что Луанда сосредоточит усилия на разведке таких металлов, как золото, магний и железо.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished