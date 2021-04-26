Набсовет АЛРОСА рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2 полугодие 2020 года 70,3 млрд руб.

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Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 27 апреля рекомендовал выплатить за 2 полугодие 2020 года рекордную за всю историю компании сумму полугодовых дивидендов в размере 70,3 млрд руб., или 9,54 рубля на акцию.

В соответствии с действующей дивидендной политикой, Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за 2020 год 70,3 млрд рублей, или 9,54 рубля на акцию, что на 47% больше дивидендов, начисленных за весь 2019 год.

«По предложению менеджмента Компании в марте 2021 г. Набсоветом были утверждены изменения в финансовую и дивидендную политики, направленные на обеспечение большей стабильности и устойчивого развития бизнеса. В частности, был увеличен целевой минимальный запас доступной ликвидности до 70 млрд руб. и уточнена методика определения размера дивидендных платежей при долговой нагрузке ниже 1,0 по показателю «Чистый долг/EBITDA». С учетом принятых изменений Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года рекордную сумму полугодовых дивидендов в размере 70,3 млрд рублей, что соответствует 80% свободного денежного потока за период. Принятое решение подтверждает приверженность Компании обеспечению баланса интересов акционеров и сохранения высокой финансовой устойчивости бизнеса», – прокомментировал генеральный директор – председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Проведение годового общего собрания акционеров запланировано на 16 июня 2021 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 4 июля 2021 года.



