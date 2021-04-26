Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Набсовет АЛРОСА рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2 полугодие 2020 года 70,3 млрд руб.
В соответствии с действующей дивидендной политикой, Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за 2020 год 70,3 млрд рублей, или 9,54 рубля на акцию, что на 47% больше дивидендов, начисленных за весь 2019 год.
«По предложению менеджмента Компании в марте 2021 г. Набсоветом были утверждены изменения в финансовую и дивидендную политики, направленные на обеспечение большей стабильности и устойчивого развития бизнеса. В частности, был увеличен целевой минимальный запас доступной ликвидности до 70 млрд руб. и уточнена методика определения размера дивидендных платежей при долговой нагрузке ниже 1,0 по показателю «Чистый долг/EBITDA». С учетом принятых изменений Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года рекордную сумму полугодовых дивидендов в размере 70,3 млрд рублей, что соответствует 80% свободного денежного потока за период. Принятое решение подтверждает приверженность Компании обеспечению баланса интересов акционеров и сохранения высокой финансовой устойчивости бизнеса», – прокомментировал генеральный директор – председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.
Проведение годового общего собрания акционеров запланировано на 16 июня 2021 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 4 июля 2021 года.