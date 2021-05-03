Первая ювелирная выставка ЕАЭС «J-1 Kazakhstan» пройдет в Нур-Султане

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Международная ювелирная выставка-конгресс «J-1 Kazakhstan» пройдет с 30 июня по 2 июля в Нур-Султане. Событие состоится в рамках ежегодной финансовой конференции «Astana Finance Days».

Как сообщили в оргкомитете, «J-1 Kazakhstan» станет первой официальной ювелирной выставкой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием ведущих производителей ювелирных изделий, поставщиков драгоценных металлов и камней, а также политических деятелей и экспертов индустрии из разных стран.

Программа мероприятия будет включать в себя премиальную экспозицию драгоценных изделий и ювелирный конгресс для обсуждения ключевых вопросов индустрии, международного обмена опытом и выдвижения перспективных инициатив.

Одной из основных повесток «J-1 Kazakhstan» станет начало работы Евразийского ювелирного экспортного бюро: подписание его уставных документов запланировано на один из дней конференции «Astana Finance Days». Новая организация будет призвана расширить каналы сбыта ювелирной продукции государств-членов ЕАЭС и обеспечить конкурентоспособность производителей и продавцов на мировом рынке.



Алекс Шишло для Rough&Polished





