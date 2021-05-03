Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Международная ювелирная выставка-конгресс пройдёт в сентябре в Москве
Как сообщили в оргкомитете, выставка объединит на одной площадке все сегменты ювелирной отрасли России, предоставит специалистам из разных стран комфортные условия для обмена опытом и позволит гостям познакомиться с актуальными трендами индустрии.
В этом году программа мероприятий будет включать в себя ярмарку брендов, образовательный конгресс, профессиональный конкурс ювелиров-дизайнеров и воркшоп. Комплекс направлений работы J-1 призван способствовать развитию индустрии, популяризации ювелирного дела и продвижению участников выставки как в B2B, так и в B2C-секторе.
Ва рамках J-1 впервые пройдет «Moscow Jewelry Sunday» - событие, направленное на активное вовлечение конечного потребителя. Показ ювелирных изделий, бьюти-корнеры, мастер-классы по подбору украшений, автограф-сессии, акции и скидки позволят посетителем окунуться в мир драгоценных изделий и почувствовать себя неотъемлемой частью мероприятия.
Вместе с тем организаторами будут созданы все необходимые условия не только для розничной, но и для оптовой торговли: в этом году для этой цели был создан департамент по работе с байерами.
Еще одной новинкой года станет галерея франшиз. Франчайзеры смогут продемонстрировать витрины магазинов максимально заинтересованному кругу лиц, а франчайзи смогут ознакомиться с рядом предложений в одном месте.
Вторым важнейшим направлением работы J-1 станет уже признанный престижным и статусным образовательный конгресс. Разнообразная программа выступлений ведущих спикеров индустрии и смежных отраслей будет включать в себя как лекции, которые будут интересны широкой аудитории, так и дискуссии, рассчитанные преимущественно на профильных специалистов, в том числе, на мастеров и дизайнеров.
Последние, в частности, смогут побороться за награды на Конкурсе ювелирного и прикладного искусства J-1.
В рамках J-1 WorkShow гости смогут посетить демо- и мастер-классы, в том числе, по отрисовке эскизов и огранке. Один из дней будет посвящен геммологии – ведущие специалисты страны расскажут о природе выращенных камней, поделятся актуальной информацией и на практике покажут самые эффективные методы обработки сырья.
Алекс Шишло для Rough&Polished