Международная ювелирная выставка-конгресс пройдёт в сентябре в Москве

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Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 пройдет 26-28 сентября в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве.

Как сообщили в оргкомитете, выставка объединит на одной площадке все сегменты ювелирной отрасли России, предоставит специалистам из разных стран комфортные условия для обмена опытом и позволит гостям познакомиться с актуальными трендами индустрии.

В этом году программа мероприятий будет включать в себя ярмарку брендов, образовательный конгресс, профессиональный конкурс ювелиров-дизайнеров и воркшоп. Комплекс направлений работы J-1 призван способствовать развитию индустрии, популяризации ювелирного дела и продвижению участников выставки как в B2B, так и в B2C-секторе.

Ва рамках J-1 впервые пройдет «Moscow Jewelry Sunday» - событие, направленное на активное вовлечение конечного потребителя. Показ ювелирных изделий, бьюти-корнеры, мастер-классы по подбору украшений, автограф-сессии, акции и скидки позволят посетителем окунуться в мир драгоценных изделий и почувствовать себя неотъемлемой частью мероприятия.

Вместе с тем организаторами будут созданы все необходимые условия не только для розничной, но и для оптовой торговли: в этом году для этой цели был создан департамент по работе с байерами.

Еще одной новинкой года станет галерея франшиз. Франчайзеры смогут продемонстрировать витрины магазинов максимально заинтересованному кругу лиц, а франчайзи смогут ознакомиться с рядом предложений в одном месте.

Вторым важнейшим направлением работы J-1 станет уже признанный престижным и статусным образовательный конгресс. Разнообразная программа выступлений ведущих спикеров индустрии и смежных отраслей будет включать в себя как лекции, которые будут интересны широкой аудитории, так и дискуссии, рассчитанные преимущественно на профильных специалистов, в том числе, на мастеров и дизайнеров.

Последние, в частности, смогут побороться за награды на Конкурсе ювелирного и прикладного искусства J-1.

В рамках J-1 WorkShow гости смогут посетить демо- и мастер-классы, в том числе, по отрисовке эскизов и огранке. Один из дней будет посвящен геммологии – ведущие специалисты страны расскажут о природе выращенных камней, поделятся актуальной информацией и на практике покажут самые эффективные методы обработки сырья.



Алекс Шишло для Rough&Polished





