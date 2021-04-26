Начат прием заявок 2-й международный конкурс ювелиров-дизайнеров

Сегодня Новости

Оргкомитет Международной ювелирной выставки-конгресса J-1 объявил о начале приема заявок на второй международный профессиональный конкурс ювелирного и прикладного искусства 26-28 сентября в Москве.

Участники первого состязания, прошедшего в 2020 году, продемонстрировали высокий уровень мастерства и были по достоинству оценены профессиональным сообществом.

Конкурс призван содействовать развитию индустрии, популяризации и поддержке современных российских мастеров и компаний, сохраняющих традиции в области декоративно-прикладного искусства.

Участники конкурса смогут побороться за награды в 12 номинациях. Одна из них - «Ювелирный креатив» - была введена в этом году с целью поддержать ювелиров-новаторов, предпочитающих необычные сочетания материалов и нетрадиционные формы.

Работы будут оцениваться профессиональным жюри во главе с художником-эмальером Ильгизом Фазулзяновым (Ilgiz Fazulzyanov), двукратным обладателем Гран-при международного конкурса International Jewellery Design Excellence Award. Куратор конкурса - историк, искусствовед и ювелирный стилист Ирина Рыбакова (Irina Rybakova).

Участие в конкурсе бесплатное.



Алекс Шишло для Rough&Polished



