Эксклюзив

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...

Вчера

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Начат прием заявок 2-й международный конкурс ювелиров-дизайнеров

Сегодня
Новости
Оргкомитет Международной ювелирной выставки-конгресса J-1 объявил о начале приема заявок на второй международный профессиональный конкурс ювелирного и прикладного искусства 26-28 сентября в Москве.  
Участники первого состязания, прошедшего в 2020 году, продемонстрировали высокий уровень мастерства и были по достоинству оценены профессиональным сообществом.
Конкурс призван содействовать развитию индустрии, популяризации и поддержке современных российских мастеров и компаний, сохраняющих традиции в области декоративно-прикладного искусства.  
Участники конкурса смогут побороться за награды в 12 номинациях. Одна из них - «Ювелирный креатив» - была введена в этом году с целью поддержать ювелиров-новаторов, предпочитающих необычные сочетания материалов и нетрадиционные формы. 
Работы будут оцениваться профессиональным жюри во главе с  художником-эмальером Ильгизом Фазулзяновым (Ilgiz Fazulzyanov), двукратным обладателем Гран-при международного конкурса International Jewellery Design Excellence Award. Куратор конкурса - историк, искусствовед и ювелирный стилист Ирина Рыбакова (Irina Rybakova).
Участие в конкурсе бесплатное.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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