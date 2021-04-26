Стамбульская ювелирная выставка перенесена в четвертый раз – теперь уже на март 2022 года

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Выставка ювелирных изделий в Стамбуле, которая первоначально должна была состояться в марте 2020 года, перенесена на март 2022 года. Она переносится уже в четвертый раз из-за пандемии коронавируса.

В заявлении организаторов говорится, что безопасность и успех их коллег, партнеров, клиентов и экспонентов были их главным приоритетом и причиной, по которой они снова отложили мероприятие.

Стамбульская выставка, основанная в 1986 году, позиционирует себя как «одна из пяти лучших ювелирных выставок в мире».

Мероприятие в стамбульском выставочном центре CNR Expo сначала было перенесено на июнь 2020 года, затем на март 2021 года, а затем на май 2021 года.

По мнению организаторов, новый перенос выставки был правильным решением для того, чтобы мероприятие стало более успешным и доступным, учитывая сохраняющиеся ограничения на международные поездки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





