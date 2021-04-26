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Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
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П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
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Показатели Антверпена в 1 кв говорят о восстановлении и лидерстве
Данные, опубликованные Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), свидетельствуют о доминирующем положении Антверпена как ключевого в мире центра торговли необработанными алмазами.
В годовом исчислении общая стоимость проданных в городе на Шельде неограненных алмазов выросла почти до $5 млрд, составив в совокупности 50 млн каратов в сегментах их импорта и экспорта. 25-процентнтый рост впечатляет, учитывая, что январь и февраль 2020 года - последние месяцы перед глобальной вспышкой кризиса COVID-19 – считались месяцами сильных продаж, когда отрасль выходила из падения в 2019 году.
Объем импорта необработанного сырья вырос на 13%, до 24 млн каратов, а экспорт увеличился на 40%, почти до 25 млн каратов по сравнению с 1 кварталом 2020 года.
Что касается бриллиантов, то рост был более скромным, но значительным по показателю восстановления основных отраслевых потребительских рынков. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объемы экспорта и импорта бриллиантов показали совокупный прирост в 2 млн каратов на сумму $3,6 млрд.
Экспорт бриллиантов в Китай подскочил на 435% в объеме и на 461% по стоимости, а в США – на 44% и 23% соответственно.
Алекс Шишло для Rough&Polished