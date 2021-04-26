Показатели Антверпена в 1 кв говорят о восстановлении и лидерстве

Сегодня Новости

В то время как пандемия продолжает влиять на мир, вынуждая, в частности, Индийскую алмазную биржу (Bharat Diamond Bourse) приостановить свою деятельность, пишет бельгийское отраслевое издание The Diamond Loupe, торговые показатели Антверпена за первый квартал вновь подтверждают восстановление отрасли, начавшееся в четвертом квартале 2020 года.

Данные, опубликованные Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), свидетельствуют о доминирующем положении Антверпена как ключевого в мире центра торговли необработанными алмазами.

В годовом исчислении общая стоимость проданных в городе на Шельде неограненных алмазов выросла почти до $5 млрд, составив в совокупности 50 млн каратов в сегментах их импорта и экспорта. 25-процентнтый рост впечатляет, учитывая, что январь и февраль 2020 года - последние месяцы перед глобальной вспышкой кризиса COVID-19 – считались месяцами сильных продаж, когда отрасль выходила из падения в 2019 году.

Объем импорта необработанного сырья вырос на 13%, до 24 млн каратов, а экспорт увеличился на 40%, почти до 25 млн каратов по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

Что касается бриллиантов, то рост был более скромным, но значительным по показателю восстановления основных отраслевых потребительских рынков. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объемы экспорта и импорта бриллиантов показали совокупный прирост в 2 млн каратов на сумму $3,6 млрд.

Экспорт бриллиантов в Китай подскочил на 435% в объеме и на 461% по стоимости, а в США – на 44% и 23% соответственно.



Алекс Шишло для Rough&Polished



