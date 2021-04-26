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29 марта 2021
Anglo American участвует в изучении технологий на основе МПГ для хранения водорода и производства топливных элементов электромобилей
Umicore является ведущим поставщиком катализаторов для электромобилей на топливных элементах с протонообменной мембраной.
Согласно Anglo American, совместная программа исследований и разработок направлена на то, чтобы сделать процесс, посредством которого водород химически связывается с жидкостью (известной как жидкий органический носитель водорода), еще одним шагом вперед, нацеленным на создание по новым технологиям катализаторов на основе МПГ, могущих быть установленными непосредственно в электромобили на топливных элементах с протонообменной мембраной и другие виды транспорта.
«Технология с применением жидкого органического носителя водорода обеспечивает привлекательный путь к безэмиссионному и экономичному транспорту на водородном топливе, -говорит исполнительный директор Anglo American по развитию рынка МПГ Бенни Ойен (Benny Oeyen). - Anglo American считает, что особые каталитические свойства МПГ могут еще больше улучшить процесс за счет оптимизации логистики и предложить гораздо более простой вариант для потребителей – с таким же быстрым временем заправки и дальностью поездки, как у обычных бензиновых или дизельных транспортных средств, – а также снизить затраты по всей цепочке создания стоимости», - сказал он.
По словам исполнительного директора Anglo American Platinum Наташи Вильоэн (Natascha Viljoen), Anglo American была одной из первых компаний, увидевшей потенциал водородной экономики для всего мира и ставшей ее сторонником, признавая ее роль в обеспечении перехода к более «зеленой» энергетике и более чистому транспорту.
«Поскольку наши металлы платиновой группы играют решающую каталитическую роль во многих технологиях, связанных с производством «зеленого» водорода и перевозками на водородном топливе, мы вкладываем деньги в те технологии, которые поддерживают долгосрочную инвестиционную среду для реализации потенциала водорода», - сказала она.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished