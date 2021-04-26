Anglo American участвует в изучении технологий на основе МПГ для хранения водорода и производства топливных элементов электромобилей

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Anglo American через свою компанию по производству металлов платиновой группы (МПГ) Anglo American Platinum сотрудничает с компанией Umicore в области исследований и разработки новаторской технологии, которая может изменить способ хранения и использования водорода для питания электромобилей на топливных элементах.

Umicore является ведущим поставщиком катализаторов для электромобилей на топливных элементах с протонообменной мембраной.

Согласно Anglo American, совместная программа исследований и разработок направлена на то, чтобы сделать процесс, посредством которого водород химически связывается с жидкостью (известной как жидкий органический носитель водорода), еще одним шагом вперед, нацеленным на создание по новым технологиям катализаторов на основе МПГ, могущих быть установленными непосредственно в электромобили на топливных элементах с протонообменной мембраной и другие виды транспорта.

«Технология с применением жидкого органического носителя водорода обеспечивает привлекательный путь к безэмиссионному и экономичному транспорту на водородном топливе, -говорит исполнительный директор Anglo American по развитию рынка МПГ Бенни Ойен (Benny Oeyen). - Anglo American считает, что особые каталитические свойства МПГ могут еще больше улучшить процесс за счет оптимизации логистики и предложить гораздо более простой вариант для потребителей – с таким же быстрым временем заправки и дальностью поездки, как у обычных бензиновых или дизельных транспортных средств, – а также снизить затраты по всей цепочке создания стоимости», - сказал он.

По словам исполнительного директора Anglo American Platinum Наташи Вильоэн (Natascha Viljoen), Anglo American была одной из первых компаний, увидевшей потенциал водородной экономики для всего мира и ставшей ее сторонником, признавая ее роль в обеспечении перехода к более «зеленой» энергетике и более чистому транспорту.

«Поскольку наши металлы платиновой группы играют решающую каталитическую роль во многих технологиях, связанных с производством «зеленого» водорода и перевозками на водородном топливе, мы вкладываем деньги в те технологии, которые поддерживают долгосрочную инвестиционную среду для реализации потенциала водорода», - сказала она.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





