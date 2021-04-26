Ангола задумалась над переработкой 20% местных алмазов

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Ангола планирует ежегодно перерабатывать 20% всех алмазов, добываемых в стране, сообщает государственное информационное агентство Angop.

Агентство цитирует министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который заявил, что в настоящее время 99,5% алмазного сырья в Анголе экспортируется, что не приносит пользы стране.

Азеведо сказал, что Ангола должна увеличить число своих ограночных фабрик с нынешних трех, которые были созданы за последние четыре года.

Он сообщил горнодобывающим операторам в городе Дундо в провинции Северная Лунда, что план по переработке 20% добываемых в стране алмазов будет реализован в «среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Министр заявил, что Ангола продолжит реализацию своих планов по открытию в этом году своего центра по переработке алмазов в Сауримо в провинции Южная Лунда. Алмазный центр будет рассчитан на размещение 26 ограночных фабрик. Он также сообщил, что в этом году в муниципалитете Читато в Северной Лунде будет построена ограночная фабрика за счет частных инвестиций в размере 20 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



