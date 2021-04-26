Эксклюзив

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Продажи ювелирных изделий в Китае в первом квартале выросли на 93,4%

Сегодня
Новости
В первом квартале продажи ювелирных изделий в Китае улучшились, достигнув увеличения на 93,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий с января по март составили около $ 12,36 млрд. Этот результат объясняется устойчивым ростом розничного сектора Китая. По сообщениям СМИ, только в марте продажи составили около $ 4 млрд, что на 83,2% больше, чем год назад.
По данным Национального бюро статистики Китая, сегмент ювелирных изделий был одним из самых успешных среди потребительских товаров, за ним следуют общественное питание и продажи автомобилей.
В течение первой половины 2020 года розничные торговцы ювелирными изделиями в Китае понесли серьезные убытки, но в июле продажи начали восстанавливаться, поскольку ситуация с COVID-19 в стране постепенно улучшалась.
Национального бюро статистики Китая отметило, что «инвестиции и потребление неуклонно возвращались к прежним уровням, занятость и цены в целом были устойчивыми, основные средства к существованию людей были сохранены, а национальная экономика стабильно восстанавливалась».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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