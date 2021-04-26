Продажи ювелирных изделий в Китае в первом квартале выросли на 93,4%

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В первом квартале продажи ювелирных изделий в Китае улучшились, достигнув увеличения на 93,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий с января по март составили около $ 12,36 млрд. Этот результат объясняется устойчивым ростом розничного сектора Китая. По сообщениям СМИ, только в марте продажи составили около $ 4 млрд, что на 83,2% больше, чем год назад.

По данным Национального бюро статистики Китая, сегмент ювелирных изделий был одним из самых успешных среди потребительских товаров, за ним следуют общественное питание и продажи автомобилей.

В течение первой половины 2020 года розничные торговцы ювелирными изделиями в Китае понесли серьезные убытки, но в июле продажи начали восстанавливаться, поскольку ситуация с COVID-19 в стране постепенно улучшалась.

Национального бюро статистики Китая отметило, что «инвестиции и потребление неуклонно возвращались к прежним уровням, занятость и цены в целом были устойчивыми, основные средства к существованию людей были сохранены, а национальная экономика стабильно восстанавливалась».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





