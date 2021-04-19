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Открытие памятника «Геологам Русского Севера»
26 апреля в Архангельске у фронтона офиса АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Геологам Русского Севера». Открытие монумента приурочено к 90-летнему юбилею АО «АГД ДАЙМОНДС», являющегося правопреемником Северного геологоразведочного треста, основанного 22.04.1931 г.
В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский, глава МО «Город Архангельск» Д. А. Морев, депутаты Архангельского областного собрания, представители научного сообщества, ветераны, руководство и сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС».
Обращаясь к присутствующим, губернатор Поморья Александр Цыбульский подчеркнул: «Памятник Геологам Русского Севера – монумент, который обязательно должен стоять в столице Архангельской области. Именно отсюда шли экспедиции в Тимано-Печору, благодаря которым у страны появился богатейший нефтегазовый ресурс на Северо-Западе, сотни геологических партий из Архангельска, преодолевая тяжелейшие условия тундры, тайги, Арктики вели успешные поиск и разведку бокситовых, алмазных и других месторождений полезных ископаемых. Показательно, насколько велика география работ, проведенных архангельскими геологами – они успешно трудились даже в Калиниградской области. Огромное спасибо ветеранам! Ваш беззаветный трудовой подвиг служит надежным заделом для нашего общего будущего, для будущего наших детей, для разработки новых технологий и развития новых переделов отечественной промышленности. Спасибо руководству АО «АГД ДАЙМОНДС» за проявленную инициативу по созданию такого прекрасного памятника, за бережное отношение к традициям и сохранение преемственности поколений».
Председатель регионального Совета ветеранов-геологоразведчиков Виктор Чернов в своем выступлении отметил, что высокая эффективность работы архангельских геологов проявилась в первые же годы после Великой Отечественной войны – череда больших геологических побед началась в 1949 году, с открытия северо-онежских бокситовых месторождений, а затем продолжилась с созданием Тимано-Печорской нефтегазовой и Архангельской алмазоносной провинций. «Этот памятник – вечный символ созидания, поиска, верности своему долгу и делу», – резюмировал В. В. Чернов.
Один из авторов монумента, скульптор Сергей Сюхин рассказал: «Над созданием скульптуры работалось легко и с удовольствием, потому что художники и геологи – это братья-романтики. Я искренне рад, что теперь перед фронтоном главного геологического здания в Архангельске стоит наш памятник».
Почетное право открыть монумент «Геологам Русского Севера» было доверено первооткрывателю месторождений алмазов им. М. В. Ломоносова и им. В. Гриба Елисею Михайловичу Веричеву и первооткрывателю месторождения им. В. Гриба Николаю Николаевичу Головину.
Памятник «Геологам Русского Севера» воздвигнут по инициативе руководства АО «АГД ДАЙМОНДС» при поддержке Правительства Архангельской области и Совета ветеранов-геологоразведчиков. Авторы монумента – народный художник РФ, скульптор Г. И. Правоторов, заслуженный художник РФ, скульптор С. Н. Сюхин, архитекторы А. В. Токарев и Д. С. Яскорский.
Фото: АГД ДАЙМОНДС