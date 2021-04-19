Открытие памятника «Геологам Русского Севера»

Фото: АГД ДАЙМОНДС

26 апреля в Архангельске у фронтона офиса АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Геологам Русского Севера». Открытие монумента приурочено к 90-летнему юбилею АО «АГД ДАЙМОНДС», являющегося правопреемником Северного геологоразведочного треста, основанного 22.04.1931 г.В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский, глава МО «Город Архангельск» Д. А. Морев, депутаты Архангельского областного собрания, представители научного сообщества, ветераны, руководство и сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС».Обращаясь к присутствующим, губернатор Поморья Александр Цыбульский подчеркнул: «Памятник Геологам Русского Севера – монумент, который обязательно должен стоять в столице Архангельской области. Именно отсюда шли экспедиции в Тимано-Печору, благодаря которым у страны появился богатейший нефтегазовый ресурс на Северо-Западе, сотни геологических партий из Архангельска, преодолевая тяжелейшие условия тундры, тайги, Арктики вели успешные поиск и разведку бокситовых, алмазных и других месторождений полезных ископаемых. Показательно, насколько велика география работ, проведенных архангельскими геологами – они успешно трудились даже в Калиниградской области. Огромное спасибо ветеранам! Ваш беззаветный трудовой подвиг служит надежным заделом для нашего общего будущего, для будущего наших детей, для разработки новых технологий и развития новых переделов отечественной промышленности. Спасибо руководству АО «АГД ДАЙМОНДС» за проявленную инициативу по созданию такого прекрасного памятника, за бережное отношение к традициям и сохранение преемственности поколений».Председатель регионального Совета ветеранов-геологоразведчиков Виктор Чернов в своем выступлении отметил, что высокая эффективность работы архангельских геологов проявилась в первые же годы после Великой Отечественной войны – череда больших геологических побед началась в 1949 году, с открытия северо-онежских бокситовых месторождений, а затем продолжилась с созданием Тимано-Печорской нефтегазовой и Архангельской алмазоносной провинций. «Этот памятник – вечный символ созидания, поиска, верности своему долгу и делу», – резюмировал В. В. Чернов.Один из авторов монумента, скульптор Сергей Сюхин рассказал: «Над созданием скульптуры работалось легко и с удовольствием, потому что художники и геологи – это братья-романтики. Я искренне рад, что теперь перед фронтоном главного геологического здания в Архангельске стоит наш памятник».Почетное право открыть монумент «Геологам Русского Севера» было доверено первооткрывателю месторождений алмазов им. М. В. Ломоносова и им. В. Гриба Елисею Михайловичу Веричеву и первооткрывателю месторождения им. В. Гриба Николаю Николаевичу Головину.Памятник «Геологам Русского Севера» воздвигнут по инициативе руководства АО «АГД ДАЙМОНДС» при поддержке Правительства Архангельской области и Совета ветеранов-геологоразведчиков. Авторы монумента – народный художник РФ, скульптор Г. И. Правоторов, заслуженный художник РФ, скульптор С. Н. Сюхин, архитекторы А. В. Токарев и Д. С. Яскорский.