Коренные народы Таймыра требуют справедливости

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Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра обратилась к норвежскому интернет-изданию Barents Observer с требованием к руководителю фонда «Батани» Павлу Суляндзиге извиниться за его заявления, опубликованные на страницах этого медиа.

В письме указывается, что «Суляндзига оскорбляет коренных жителей Таймыра, наши общины, а также Ассоциацию коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края».

14 марта 2021 года в Barents Observer была опубликована статья «Коренные народы призывают зарубежных партнеров «Норникеля» требовать от компании действий в области экологии», рассказывавшая о призыве фонда «Батани» и других организаций, занимающихся защитой прав коренных народов и окружающей среды к международным банковским и кредитным учреждениям и покупателям производимых «Норникелем» металлов, в частности корпорации BASF.

Ассоциация КМНС Таймыра считает, что фонд «Батани» и другие подписанты не имеют никакого права говорить от имени жителей Таймыра. «Мы не знаем, какими проектами занимается фонд «Батани» и его председатель. Уверены, что он не должен делать публичных заявлений о Таймыре и жителях района, не зная нас и не общаясь с нами. Мы не выбирали Суляндзигу своим представителем, как глав наших общин и председателей ассоциаций. Таймыр и коренные жители Таймыра - вне компетенции господина Суляндзиги», - отмечается в письме организации, представляющей более 10 000 жителей полуострова.

«Мы считаем оскорбительными обвинения Суляндзиги в адрес коренных малочисленных народов Таймыра в том, что какие-то компании нас подкупают, оплачивают лояльность и заставляют рисовать красивую картинку», - отстаивают свои права представители Таймыра.

Общинники объективно оценивают свои взаимоотношения с компанией: «Отношения с «Норильским никелем», рядом с которым мы живем и работаем уже 85 лет, нас устраивали не всегда. Были и проблемы, но мы их решали сообща. После разлива дизтоплива мы видим положительные изменения в политике и подходах к взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра». В качестве примера в письме приводится соглашение «Норникеля» с ассоциациями КМНС России, Красноярского края и Таймыра о пятилетней программе развития на 2 млрд рублей, «где есть средства и на строительство новых домов в поселках, и на транспорт, и на развитие промыслов общин, оценку промысловых ресурсов, рыбы и оленя». По словам таймырских общинников, «контролировать и определять эффективность использования средств будет созданный при руководстве Норильского комбината Координационный совет общин КМНС. Рассчитываем совместно с компанией планировать развитие экономики общин и инфраструктуры поселков». Упоминаются в письме и созданный при финансовой помощи «Норникеля» первый букварь энецкого языка, а также разработанная Сибирским федеральным университетом энецкая письменность и грамматика.

«Мы считаем естественным сотрудничество с крупным бизнесом ради сохранения культуры, языков, ремесел и традиционного природопользования ненцев, долган, нганасан, эвенков и энцев, проживающих на Таймыре. Финансирование крупной компанией проектов развития быта, промыслов и культуры КМНС и выплата компенсаций - общепринятая мировая практика, и не означает, что кто-то покупает чью-либо лояльность или душу», - говорится в письме.

В своем письме общинники Таймыра просят авторитетное издание Barents Observer «учесть мнение коренных жителей Таймыра, председателей общин, Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края и не позволять людям, которые не имеют отношения к нашей земле, оскорблять нас и подменять наше мнение, говорить о выдуманных проблемах Таймыра, игнорируя то, что действительно важно».

«Мы протестуем против использования нас, коренных народов Таймыра, в чьих-то политических и коммерческих играх», - заявил Rough&Polished глава Ассоциации коренных народов Таймыра Григорий Дюкарев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





