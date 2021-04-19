Эксклюзив

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

Вчера

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

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29 марта 2021

Совет по ответственной ювелирной практике создал рабочую группу по ЦУР ООН

Сегодня
Новости
Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), ведущая организация по установлению стандартов для цепочки поставок ювелирных изделий и часов, объявил о создании рабочей  группы по целям устойчивого развития (ЦУР) ООН для создания единой платформы для оценки прогресса своих членов в реализации 17 целей ЦУР.
ЦУР ООН - это призыв к для всех стран, организаций и людей объединиться в партнерстве для достижения более устойчивого и справедливого будущего для всех.
В состав рабочей группы по ЦУР входят 26 лидеров мировой ювелирной промышленности, а также представители НПО, других торговых организаций и научных кругов, которые будут регулярно собираться для стимулирования изменений и отслеживания прогресса по всей цепочке поставок – от добычи полезных ископаемых до розничной торговли.
Рабочая группа по ЦУР будет отчитываться о прогрессе, достигнутом в компаниях-членах и отрасли, через ежегодный отчет о ходе работы RJC, а обновления будут публиковаться на специальной веб-странице (http://responsiblejewellery.com/sdg-taskforce/).
Рабочая группа создаст платформу действий по ЦУР для координации усилий отрасли, запустит глобальную библиотеку передового опыта, создаст единую систему отчетности на основе существующего международного передового опыта и продолжит разработку новых путей и идей для реализации 17 целей устойчивого развития ООН в часовой и ювелирной промышленности.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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