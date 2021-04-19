Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
Вчера
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Совет по ответственной ювелирной практике создал рабочую группу по ЦУР ООН
ЦУР ООН - это призыв к для всех стран, организаций и людей объединиться в партнерстве для достижения более устойчивого и справедливого будущего для всех.
В состав рабочей группы по ЦУР входят 26 лидеров мировой ювелирной промышленности, а также представители НПО, других торговых организаций и научных кругов, которые будут регулярно собираться для стимулирования изменений и отслеживания прогресса по всей цепочке поставок – от добычи полезных ископаемых до розничной торговли.
Рабочая группа по ЦУР будет отчитываться о прогрессе, достигнутом в компаниях-членах и отрасли, через ежегодный отчет о ходе работы RJC, а обновления будут публиковаться на специальной веб-странице (http://responsiblejewellery.com/sdg-taskforce/).
Рабочая группа создаст платформу действий по ЦУР для координации усилий отрасли, запустит глобальную библиотеку передового опыта, создаст единую систему отчетности на основе существующего международного передового опыта и продолжит разработку новых путей и идей для реализации 17 целей устойчивого развития ООН в часовой и ювелирной промышленности.
Алекс Шишло для Rough&Polished