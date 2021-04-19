Розничные продажи Luk Fook в четвертом квартале выросли на 30%

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Ювелирная компания Luk Fook Holdings (International) Ltd сообщила о высоких показателях розничных продаж в четвертом квартале. Объясняя это эффектом низкой базы и недавним снижением цен на золото, Luk Fook отметила, что продажи ее группы компаний восстановились и она перешла от убытка в 29% в прошлом квартале к росту на 30% с января по март 2021 года.

По данным компании, благодаря эффективному контролю над пандемией COVID-19, продажи в сравнимых магазинах в материковом Китае за квартал почти удвоились. Кроме того, продажи в Гонконге и Макау также восстановились, зафиксировав рост на 19% в четвертом квартале.

Продажи золота и ювелирных изделий с фиксированной ценой выросли на 28 процентов в Гонконге и на 9 процентов в Макао. Продажи в магазинах самообслуживания в материковом Китае выросли на 93%, при этом объемы продаж золотых украшений и ювелирных изделий с фиксированной ценой увеличились на 110% и 62% соответственно.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





