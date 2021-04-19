Diamcor Mining продала алмазы по цене 278,78 доллара за карат

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Компания Diamcor Mining, которая занимается переработкой карьерного материала на своем проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, продала 2 122,76 карата необработанных алмазов за 591 733 доллара США в ходе своего первого тендера в новом финансовом году, начинавшемся 1 апреля 2021 года.

В результате тендера общая средняя цена алмазов составила 278,78 доллара за карат.

Diamcor Mining сообщила, что средняя цена в долларах за карат, достигнутая за 2 122,76 карата выставленных на тендер и проданных алмазов без выдающегося алмаза ювелирного качества в 12,87 карата, по-прежнему остается высокой, как и в ходе предыдущих тендеров и продаж, на уровне 234,73 доллара за карат.

Из общего количества алмазов, выставленных на аукцион, 1 879,87 карата были выставлены и проданы в Дубае (ОАЭ), что принесло валовой доход в размере 564 189 долларов США, в результате чего средняя цена составила 300,12 доллара за карат.

Только 242,89 карата добытых алмазов были проданы южноафриканскому государственному алмазному трейдеру с валовой выручкой в 27 584 доллара, в результате чего средняя цена составила 113,57 доллара за карат.

«Мы довольны этими превосходными результатами, которые являются еще одним подтверждением нашей способности достигать высоких показателей средней цены и валовой выручки, продолжая работать с меньшими объемами сырья из-за глобальной пандемии, - сказал исполнительный директор компании Дин Тейлор. - Несмотря на то, что мы продолжаем работать в сокращенном режиме для строгого управления затратами, наше текущее планирование и подготовка к увеличению объемов переработки остаются в центре внимания».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





