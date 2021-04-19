Debswana выделяет 6 млрд долларов на строительство подземного алмазного рудника на проекте Жваненг

Сегодня Новости

Компания Debswana, являющаяся совместным предприятием De Beers и правительства Ботсваны, намерена инвестировать 6 млрд долларов в строительство крупнейшего в мире подземного алмазного рудника на проекте Жваненг (Jwaneng).

Жваненг уже является самым дорогим алмазным рудником в мире в стоимостном выражении.

Как сообщает Bloomberg, глава отдела трансформации и инноваций компании Debswana Табо Балопи (Thabo Balopi) заявил, что на новом участке рудника будет проходить более 360 км туннелей.

Подземный рудник Жваненг, который, как ожидается, выйдет на полную мощность к 2034 году, будет добывать около 9 млн каратов алмазного сырья, что продлит срок эксплуатации нынешнего предприятия на 20 лет.

Рудник, открытый в 1982 году, дает почти половину годовой добычи De Beers в натуральном выражении.

В первом квартале 2021 года Жваненг произвел 3,2 млн каратов алмазов, что составляет 41% от общего объема добычи De Beers за этот период.

Последнее расширение рудника, которое обошлось более чем в 2,2 млрд долларов, превратило Жваненг в один из крупнейших в мире алмазных карьеров.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





