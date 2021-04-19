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Gem Diamonds в первом квартале увеличила добычу на руднике Летсенг на фоне падения выручки
Однако выручка компании за этот период снизилась на 7%, до 43,9 млн долларов по сравнению с 47,3 млн долларов в предыдущем году.
Средняя цена алмазов, достигнутая в первом квартале 2021 года, выросла на 1%, достигнув 1 630 долларов за карат против 1 615 долларов за карат в сопоставимом периоде прошлого года.
Согласно Gem Diamonds, достигнутые цены на алмазы рудника Летсенг отражают продолжающееся улучшение рыночной конъюнктуры.
«Приятно видеть, что добыча в каратах за этот период выросла примерно на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года и что средняя цена в 1 630 долларов за карат также немного выросла по сравнению с первым кварталом 2020 года», - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
«Хотя производство в плане среза добычи не было таким впечатляющим, как во второй половине 2020 года, и было извлечено меньше крупных алмазов в связи с разработкой участков, доступных в соответствии с планом добычи, цены, если их сравнивать, оставались высокими для дорогостоящих алмазов, произведенных на руднике Летсенг», - отметил он.
Gem Diamonds завершила отчетный период, располагая денежными средствами в объеме 26,9 млн долларов, а рудник Летсенг выплатил оставшиеся дивиденды в размере 10 млн долларов, о которых было объявлено в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished