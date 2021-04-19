«Норильский никель» присоединился к Инициативе по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности

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«Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и один из крупнейших производителей никеля, платины и меди, присоединился к Инициативе по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA).

«Норильский никель» - одна из пяти компаний, присоединившихся к данной организации с января этого года.

IRMA заявила, что горнодобывающие компании будут приветствоваться в качестве находящихся в процессе рассмотрения участников инициативы до тех пор, пока они не начнут проведение независимого аудита своего рудника, геологоразведочного проекта или проекта разработки месторождения.

Согласно этой базирующейся в Вашингтоне организации, данный процесс способствует большей прозрачности при проверке рудников.

IRMA стремится защитить людей и окружающую среду, непосредственно затронутых добычей полезных ископаемых.

Организация заявила, что предлагает независимую стороннюю проверку и сертификацию по всеобъемлющему стандарту для всех добываемых материалов, который обеспечивает «комплексное покрытие» всего спектра проблем, связанных с воздействием промышленных рудников.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





