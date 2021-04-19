Эксклюзив
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность о среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера межконтинентальной образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области...
Сегодня
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
«Норильский никель» присоединился к Инициативе по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности
«Норильский никель» - одна из пяти компаний, присоединившихся к данной организации с января этого года.
IRMA заявила, что горнодобывающие компании будут приветствоваться в качестве находящихся в процессе рассмотрения участников инициативы до тех пор, пока они не начнут проведение независимого аудита своего рудника, геологоразведочного проекта или проекта разработки месторождения.
Согласно этой базирующейся в Вашингтоне организации, данный процесс способствует большей прозрачности при проверке рудников.
IRMA стремится защитить людей и окружающую среду, непосредственно затронутых добычей полезных ископаемых.
Организация заявила, что предлагает независимую стороннюю проверку и сертификацию по всеобъемлющему стандарту для всех добываемых материалов, который обеспечивает «комплексное покрытие» всего спектра проблем, связанных с воздействием промышленных рудников.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished