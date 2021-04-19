В индийском порту Кочи изъято 14,7 кг контрабандного золота

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В ходе масштабной операции по пресечению контрабанды индийское Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) 20 апреля изъяло 14,7 кг золота из багажа, прибывшего в порт Кочи. Несмотря на то, что изъятие золота в аэропортах является обычным явлением в штате Керала, данное событие – изъятие золота в морском порту - произошло после нескольких лет перерыва.

По словам сотрудников DRI, вслед за изъятием в различных местах были проведены обыски. Изъятое золото оценивается в 72 млн рупий, что является самой большой суммой в этом году.

Уроженец штата Керала заказал перевозку и отправил данный груз из Дубая. Золото было ловко спрятано в холодильнике. В нем было более 120 золотых плиток. Человек, отправивший груз, находился в Кочи для приема груза.

DRI подозревает, что банда, занимавшаяся контрабандой золота, и ранее использовала морской путь. Из-за частого изъятия золота в аэропортах она перешла на морские перевозки. Также выясняется, были ли причастны к этому сотрудники таможни.

После изъятия золота, отправленного по дипломатическим каналам, в аэропорту Тируванантапурам в прошлом году, это крупнейшее изъятие контрабандного золота за последнее время.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





