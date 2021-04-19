Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
В индийском порту Кочи изъято 14,7 кг контрабандного золота
По словам сотрудников DRI, вслед за изъятием в различных местах были проведены обыски. Изъятое золото оценивается в 72 млн рупий, что является самой большой суммой в этом году.
Уроженец штата Керала заказал перевозку и отправил данный груз из Дубая. Золото было ловко спрятано в холодильнике. В нем было более 120 золотых плиток. Человек, отправивший груз, находился в Кочи для приема груза.
DRI подозревает, что банда, занимавшаяся контрабандой золота, и ранее использовала морской путь. Из-за частого изъятия золота в аэропортах она перешла на морские перевозки. Также выясняется, были ли причастны к этому сотрудники таможни.
После изъятия золота, отправленного по дипломатическим каналам, в аэропорту Тируванантапурам в прошлом году, это крупнейшее изъятие контрабандного золота за последнее время.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished