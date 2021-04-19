Цена на золото в Китае приближается к отметке 1800 долларов

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После того, как фиксация прибыли помогла снизить цену на золото до уровня 1763 доллара за унцию, на фоне давления на доллар цена золота 21 апреля взлетела на уровень сопротивления в 1788 долларов. В начале же торгов на этой неделе цена на золото подскочила до уровня в 1791 доллар.

Что касается динамики цены на золото, Адам Коз (Adam Cause), президент Libertas Wealth Management Group, сказал, что цены выросли после достижения двойного дна 30 марта, имея в виду диаграмму, которая указывает на возможный разворот цен вверх.

Аналитик объяснил рост цен на золото с конца марта падением доллара США за тот же период, а также снижением процентных ставок, которые стали слишком высоки, и движущимся к упадку долгосрочным фондовым рынком США.

По мнению аналитиков, торговля золотом не была чрезмерно ориентирована на физический спрос, в то время как рынок вместо этого чередовал воздействие процентных ставок, движения валюты и дефляционных вопросов. Они полагают, что в ближайшей перспективе золото, вероятно, будет уязвимо перед угрозой индийского спроса и более высоких процентных ставок в Соединенных Штатах, но выиграет от ослабления доллара и, возможно, в меньшей степени, от дефляционной психологии.

Золото часто рассматривается как защита от инфляции.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





