Эксклюзив

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Цена на золото в Китае приближается к отметке 1800 долларов

Сегодня
Новости
После того, как фиксация прибыли помогла снизить цену на золото до уровня 1763 доллара за унцию, на фоне давления на доллар цена золота 21 апреля взлетела на уровень сопротивления в 1788 долларов. В начале же торгов на этой неделе цена на золото подскочила до уровня в 1791 доллар.
Что касается динамики цены на золото, Адам Коз (Adam Cause), президент Libertas Wealth Management Group, сказал, что цены выросли после достижения двойного дна 30 марта, имея в виду диаграмму, которая указывает на возможный разворот цен вверх.
Аналитик объяснил рост цен на золото с конца марта падением доллара США за тот же период, а также снижением процентных ставок, которые стали слишком высоки, и движущимся к упадку долгосрочным фондовым рынком США.
По мнению аналитиков, торговля золотом не была чрезмерно ориентирована на физический спрос, в то время как рынок вместо этого чередовал воздействие процентных ставок, движения валюты и дефляционных вопросов. Они полагают, что в ближайшей перспективе золото, вероятно, будет уязвимо перед угрозой индийского спроса и более высоких процентных ставок в Соединенных Штатах, но выиграет от ослабления доллара и, возможно, в меньшей степени, от дефляционной психологии.
Золото часто рассматривается как защита от инфляции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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