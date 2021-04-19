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Anglo American увеличивает выпуск металлов платиновой группы в первом квартале
В сообщении компании говорится, что производство на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке выросло на 17% благодаря увеличившейся производительности и более высокому содержанию металла в руде.
Производство на руднике Аманделбулт (Amandelbult), также в Южной Африке, снизилось на 7%, поскольку увеличилось число проверок на коронавирус в ответ на вторую волну пандемии, что задержало возвращение сотрудников на работу после периода рождественских праздников. Производство на совместных предприятиях увеличилось на 6%, в основном из-за меньшего воздействия COVID-19 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания отмечает, что закупка концентрата выросла на 9%, до 326 300 унций, также в значительной степени благодаря более низкому воздействию коронавирусной пандемии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Anglo American сообщила, что объем аффинажной продукции увеличился на 59%, до 973 000 унций, поскольку один из участков конвертерного завода Anglo American был полностью введен в эксплуатацию после завершения первой фазы реконструкции в ноябре 2020 года, несмотря на плановое техническое обслуживание на заводе по переработке цветных металлов.
Вторая фаза реконструкция конвертерного завода должна завершиться во второй половине 2021 года.
Anglo American сообщила, что объемы продаж увеличились на 66% за счет увеличения объема аффинажной продукции, а также за счет сокращения количества второстепенных металлов в запасах рафинированных металлов.
Достигнутая средняя цена корзины металлов платиновой группы составляет 2 219 долларов США за унцию, что отражает высокие цены на МПГ, особенно на родий и второстепенные металлы, частично компенсируемые более высокими, чем обычно, продажами подешевевшего рутения. Ожидается, что до конца года структура продаж вернется к нормальному уровню.
Anglo American сообщила, что прогноз по производству (металла в концентрате) остался без изменений на уровне 4,2-4,6 млн унций, как и прогноз по аффинажной продукции, оставшийся на уровне 4,6-5,0 млн унций.
Тем не менее на оба прогноза могут повлиять дальнейшие сбои в производстве, вызванные пандемией коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished