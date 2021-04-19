Добыча алмазов De Beers в первом квартале снизилась на 7%, до 7,2 млн каратов

Сегодня Новости

В первом квартале 2021 года добыча алмазов компанией De Beers снизилась на 7%, до 7,2 млн каратов, в основном из-за производственных проблем, в том числе из-за чрезмерных дождей в южной части Африки и закрытия производства в Канаде в связи с COVID-19, а также планового технического обслуживания на предприятиях в Намибии.

Anglo American, владеющая контрольным пакетом акций De Beers, сообщила, что добыча алмазов в Ботсване снизилась в этом квартале на 12%, до 5 млн каратов, в результате сокращения добычи на 24% на руднике Орапа (Orapa) после того, как на перерабатывающий завод стала поступать руда с низким содержанием алмазов в связи с проливными дождями и проблемами с эксплуатацией, включая продолжающиеся перебои в электроснабжении.

В Намибии добыча алмазов упала на 34%, до 300 000 каратов, в основном из-за планового технического обслуживания судна Mafuta, в то время как еще одно судно простаивало в ответ на снижение спроса в третьем квартале 2020 года.

Производство в Канаде также снизилось на 16%, до 700 000 каратов, в результате приостановки операций в связи со вспышкой заболеваний коронавирусом в феврале.

Вместе с тем добыча в Южной Африке выросла на 55%, до 1,2 млн каратов, благодаря плановой переработке руды с более высоким содержанием алмазов, добываемой в открытом карьере.

Anglo American сообщила, что спрос на алмазное сырье в первом квартале 2021 года восстановился до уровней, существовавших до пандемии COVID-19, в связи с пополнением истощенных товарных запасов мидстрима и восстановлением в этом сегменте уверенности в ответ на восстановление потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае во второй половине 2020 года.

Продажи алмазного сырья компанией De Beers достигли 13,5 млн каратов в ходе трех торговых сессий в первом квартале 2021 года по сравнению с 8,9 млн каратов в ходе двух торговых сессий в первом квартале 2020 года и 6,9 млн каратов в ходе двух аукционов в четвертом квартале 2020 года.

Anglo American сообщила, что прогноз добычи De Beers остается неизменным на уровне 32-34 млн каратов в зависимости от торговых условий и масштабов дальнейших производственных сбоев, связанных с COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



