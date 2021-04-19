Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Кольцо с бриллиантом весом 10 каратов продано через социальные сети
Аналитики полагают, что введенные национальными правительствами санитарные ограничения лишили богатых европейцев возможности тратить деньги и дизайнерские бренды стремятся привлечь их внимание.
В прошлом месяце ювелирная компания из Генуи - Gismondi 1754 - продала через WhatsApp кольцо с бриллиантом весом 10 каратов клиенту из Швейцарии, который даже не видел его воочию.
Хотя это и не заменяет потребность в физических магазинах, тенденция торговли за пределами традиционной сети магазинов закрепилась. Такие торговые марки, как Hermes, которые раньше сдержанно относились к онлайн-продажам, полностью перешли на электронную коммерцию.
По оценкам аналитиков, только за последний год онлайн-доходы индустрии роскоши удвоились и составили почти 20% продаж. Boston Consulting Group (BCG) прогнозирует, что к 2023 году этот показатель вырастет до 25%.
Элитные торговые дома готовят своих менеджеров для «дистанционных продаж». Они получают списки клиентов, с которыми затем связываются, чтобы продемонстрировать им последние новинки в видеочате. Менеджеры устанавливают с клиентами личные контакты и присылают им одежду или аксессуары, соответствующие их вкусам и предпочтениям, пишет отраслевой интернет-ресурс Diamond Loupe.
Алекс Шишло для Rough&Polished