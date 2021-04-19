Кольцо с бриллиантом весом 10 каратов продано через социальные сети

Сегодня Новости

Пандемия вынудила компании по производству предметов роскоши использовать социальные сети, видео и виртуальные шоурумы, чтобы привлечь клиентов в Европе и побудить их делать покупки в то время, когда туристы, особенно из Китая, уже более года как отсутствуют.

Аналитики полагают, что введенные национальными правительствами санитарные ограничения лишили богатых европейцев возможности тратить деньги и дизайнерские бренды стремятся привлечь их внимание.

В прошлом месяце ювелирная компания из Генуи - Gismondi 1754 - продала через WhatsApp кольцо с бриллиантом весом 10 каратов клиенту из Швейцарии, который даже не видел его воочию.

Хотя это и не заменяет потребность в физических магазинах, тенденция торговли за пределами традиционной сети магазинов закрепилась. Такие торговые марки, как Hermes, которые раньше сдержанно относились к онлайн-продажам, полностью перешли на электронную коммерцию.

По оценкам аналитиков, только за последний год онлайн-доходы индустрии роскоши удвоились и составили почти 20% продаж. Boston Consulting Group (BCG) прогнозирует, что к 2023 году этот показатель вырастет до 25%.

Элитные торговые дома готовят своих менеджеров для «дистанционных продаж». Они получают списки клиентов, с которыми затем связываются, чтобы продемонстрировать им последние новинки в видеочате. Менеджеры устанавливают с клиентами личные контакты и присылают им одежду или аксессуары, соответствующие их вкусам и предпочтениям, пишет отраслевой интернет-ресурс Diamond Loupe.



Алекс Шишло для Rough&Polished



