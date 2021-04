На майском аукционе Christie’s АЛРОСА выставит на продажу крупнейший в истории российской огранки бриллиант

Фото: АЛРОСА

Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата с высочайшими характеристиками цвета и чистоты выставлен на аукцион Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве.Как сообщает компания, этот драгоценный камень был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке «Зарница» - первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Уникальный по своему качеству кристалл – один из самых крупных, добытых АЛРОСА в XXI веке.Изготовлению бриллианта специалисты подразделения «Бриллианты АЛРОСА» посвятили более полутора лет. Крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты – D, то есть идеально бесцветный, и IF - без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла форма огранки «изумруд», предъявляющая высокие требования к качеству алмаза.«Мы рады представить этот долгожданный бриллиант из нашей одноименной коллекции, в которую входят ещё два исключительных экземпляра: фантазийный ярко-желтый «Жар-птица» и пурпурно-розовый «Призрак Розы», которые уже нашли своих покупателей. The Spectacle - это настоящее чудо природы, ограненное человеческой рукой. Впечатляющий размер в сочетании с бесподобными характеристиками цвета и чистоты и гарантией безупречного происхождения делают его появление уникальным событием», – прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.