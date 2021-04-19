Объем импорта-экспорта ювелирных изделий в китайской провинции Гуандун в первом квартале увеличился на 60%

Сегодня Новости

В первом квартале 2021 года импортно-экспортная торговля в китайской провинции Гуандун достигла рекордного уровня, превысив допандемийный уровень. Эти статистические данные были опубликованы 19 апреля отделением Главного таможенного управления провинции Гуандун, согласно сообщению издания Nanfang Plus.

В первом квартале объем импорта и экспорта провинции Гуандун составил 1,83 трлн юаней, что на 33,4% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше среднего национального уровня в 29,2%. Кроме того, это составляет 21,6% от общей стоимости импорта и экспорта Китая за аналогичный период прошлого года.

Импорт драгоценных камней и ювелирных изделий в Гуандун достиг 8,31 млрд юаней, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт ювелирных изделий из Гуандуна достиг 12,54 млрд юаней, что на 62,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



