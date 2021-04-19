Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Объем импорта-экспорта ювелирных изделий в китайской провинции Гуандун в первом квартале увеличился на 60%
В первом квартале объем импорта и экспорта провинции Гуандун составил 1,83 трлн юаней, что на 33,4% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше среднего национального уровня в 29,2%. Кроме того, это составляет 21,6% от общей стоимости импорта и экспорта Китая за аналогичный период прошлого года.
Импорт драгоценных камней и ювелирных изделий в Гуандун достиг 8,31 млрд юаней, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт ювелирных изделий из Гуандуна достиг 12,54 млрд юаней, что на 62,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished