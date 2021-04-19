Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Шанхайская таможня разгромила банды контрабандистов бриллиантов
Оперативные группы изъяли 84 бриллианта, 252 изделия с бриллиантами и 187 упаковок мелких бриллиантов. По данным предварительного расследования, с июля 2020 года ювелирная компания из Шанхая, участвующая в этом деле, вместе с контрабандистами из Гуанчжоу нелегально переправила из Гонконга на материк бриллианты на сумму около 42 млн юаней.
Сообщается, что крупные суммы денег за контрабандные бриллианты переводятся через подпольные банки. По согласованному обменному курсу местные покупатели платят в юанях посредникам из Гуанчжоу через несколько банковских счетов, а посредники из Гуанчжоу платят доллары США зарубежным поставщикам.
После того, как бриллианты, заказанные из-за границы, прибывают в Гонконг, контрабандисты из провинции Гуандун доставляют алмазы в Китай через гонконгских водителей или другими способами, а затем отправляют их клиентам экспресс-доставкой внутри страны.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished