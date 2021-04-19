Шанхайская таможня разгромила банды контрабандистов бриллиантов

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15 апреля Шанхайская таможня вместе с другими местными таможенными службами и отделами общественной безопасности начала специальную операцию по борьбе с контрабандой бриллиантов в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и других местах, арестовав 20 подозреваемых в контрабанде этих драгоценных камней, сообщило Центральное телевидение Китая.

Оперативные группы изъяли 84 бриллианта, 252 изделия с бриллиантами и 187 упаковок мелких бриллиантов. По данным предварительного расследования, с июля 2020 года ювелирная компания из Шанхая, участвующая в этом деле, вместе с контрабандистами из Гуанчжоу нелегально переправила из Гонконга на материк бриллианты на сумму около 42 млн юаней.

Сообщается, что крупные суммы денег за контрабандные бриллианты переводятся через подпольные банки. По согласованному обменному курсу местные покупатели платят в юанях посредникам из Гуанчжоу через несколько банковских счетов, а посредники из Гуанчжоу платят доллары США зарубежным поставщикам.

После того, как бриллианты, заказанные из-за границы, прибывают в Гонконг, контрабандисты из провинции Гуандун доставляют алмазы в Китай через гонконгских водителей или другими способами, а затем отправляют их клиентам экспресс-доставкой внутри страны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





