Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Рудник Кибали в ДРК компании Barrick Gold на пути к выполнению производственного плана
По прогнозам, Кибали произведет от 800 000 до 850 000 унций золота в этом году по сравнению с 808 134 унциями золота в 2020 году.
Прогноз Barrick Gold в отношении производства золота на 2021 год, относимого к доле собственности в других компаниях, составляет от 350 000 до 380 000 унций по сравнению с 364 000 унций золота в предыдущем году.
Подземная эксплуатация рудника была основной движущей силой производства, в то время как продолжающееся повышение производительности завода и темпов извлечения металла также способствовали выполнению плановых поставок Кибали.
«Кроме того, ожидается, что проекты повышения эффективности производства, завершенные в течение квартала, включая модернизацию подъемной инфраструктуры, еще больше повысят производительность рудника», - отмечается в сообщении Barrick Gold.
Средняя цена на золото в 2020 году составила 1 770 долларов за унцию, что на 27% больше, чем в среднем 1 393 доллара за унцию в 2019 году. Это среднее значение 1 770 долларов за унцию стало новым рекордом, превзойдя предыдущий максимум в 1 669 долларов за унцию, достигнутый в 2013 году, и отражает ежегодный рост средней цены на золото пятый год подряд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished