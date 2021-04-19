Рудник Кибали в ДРК компании Barrick Gold на пути к выполнению производственного плана

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На руднике Кибали (Kibali) компании Barrick Gold в Демократической Республике Конго (ДРК) в первом квартале 2021 года было произведено 191 612 унций золота, что позволяет компании Barrick Gold выполнить годовой план добычи.

По прогнозам, Кибали произведет от 800 000 до 850 000 унций золота в этом году по сравнению с 808 134 унциями золота в 2020 году.

Прогноз Barrick Gold в отношении производства золота на 2021 год, относимого к доле собственности в других компаниях, составляет от 350 000 до 380 000 унций по сравнению с 364 000 унций золота в предыдущем году.

Подземная эксплуатация рудника была основной движущей силой производства, в то время как продолжающееся повышение производительности завода и темпов извлечения металла также способствовали выполнению плановых поставок Кибали.

«Кроме того, ожидается, что проекты повышения эффективности производства, завершенные в течение квартала, включая модернизацию подъемной инфраструктуры, еще больше повысят производительность рудника», - отмечается в сообщении Barrick Gold.

Средняя цена на золото в 2020 году составила 1 770 долларов за унцию, что на 27% больше, чем в среднем 1 393 доллара за унцию в 2019 году. Это среднее значение 1 770 долларов за унцию стало новым рекордом, превзойдя предыдущий максимум в 1 669 долларов за унцию, достигнутый в 2013 году, и отражает ежегодный рост средней цены на золото пятый год подряд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





