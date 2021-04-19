В первом квартале цены на алмазы BlueRock Diamonds оказались выше, чем в доковидный период

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BlueRock Diamonds, производитель алмазов, зарегистрированный на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investments Market, AIM) и владеющий и управляющий алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке, зафиксировал повышение цен на алмазы в первом квартале этого года.

Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что алмазы, произведенные BlueRock Diamonds в отчетном квартале, в среднем стали стоить 446 долларов США за карат, что значительно выше 327 долларов США за карат, зафиксированных в период до пандемии COVID-19 в прошлом году и в среднем за 2019 год (415 долларов США за карат).

BlueRock Diamonds продала 4 004 карата алмазов в первом квартале, что на 23% больше по сравнению с 3 267 каратами в первом квартале 2020 года.

«В течение квартала мы продали четыре больших алмаза, которые принесли [более] 50 000 долларов каждый на общую сумму 381 000 долларов», - сказал он.

Хьюстон также сообщил, что уровень производства в тот же период прошлого года вырос, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Компания произвела 3 507 каратов алмазного сырья, что на 40% больше по сравнению с 2 503 каратами годом ранее.

«Мы по-прежнему нацелены на добычу сверх нижнего предела нашего существующего прогноза в 850 000 тонн руды на 2021 год, хотя из соображений осторожности мы сокращаем наш опубликованный прогноз на 2021 год по переработанным тоннам до 750 000 - 850 000 тонн и по добытым алмазам до 30 000 - 39 000 каратов, - сказал Майк Хьюстон. - После завершения проекта расширения рудника его годовая производительность составит около одного миллиона тонн руды».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





