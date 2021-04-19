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Разведка кимберлитов: Lucapa Diamond хочет получить контрольный пакет акций в проекте Луло
Lucapa Diamond в настоящее время владеет долей в 39% в совместном предприятии по разведке кимберлитов, Endiama контрольной долей в 51%, а остальная часть принадлежит компании Rosas & Petalas.
Lucapa Diamond считает, что получение контрольной доли в лицензии на разведку кимберлитов откроет возможности для ускорения программ, направленных на выявление коренных твердопородных источников крупных аллювиальных алмазов, добываемых компанией Sociedade Mineira do Lulo (SML) на месторождении Луло.
Компания сообщила, что расчистка подъездной дороги для доступа к приоритетным кимберлитам в водосборном бассейне Кангидж (Canguige) завершена и окончательное покрытие дороги будет выполнено с использованием вскрышной кимберлитовой породы по мере того, как после окончания сезона дождей будет начата выемка проб.
В сообщении Lucapa Diamond говорится, что отбор крупнообъемных проб перспективных кимберлитов в пределах водосбора Кангидж и рядом с ним, а также оставшихся перспективных кимберлитов в более широкой долине реки Какуило (Cacuilo) начнется после окончания сезона дождей и продолжится в течение 2021 года.
Согласно Lucapa Diamond, оконтуривание границ кимберлитов оставшихся высокоприоритетных объектов в районе водосбора Кангидж также было завершено.
По крайней мере 20 скважин общей протяженностью 691 метр были пробурены до завершения квартала, что привело к открытию одного нового кимберлита, L036, в районе водосбора Кангидж.
«Бурение в настоящее время продолжается на юго-востоке проектной территории, где был создан удаленный лагерь для буровых бригад», - говорится в сообщении Lucapa Diamond.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished