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Petra Diamonds увеличила выручку в третьем квартале на фоне падения объемов производства
В пресс-релизе компании говорится, что это увеличение было вызвано улучшением цен, продажей алмаза весом 299,3 карата в феврале за 12,2 млн долларов США, а также сбытом в январе прошлого года переходящего с первой половины 2021 финансового года товарного остатка алмазов в 382 000 каратов в основном из запасов более низкой стоимости.
Petra Diamonds сообщила, что цены на реализованные алмазы выросли примерно на 12% по сравнению с ценами, достигнутыми в первом полугодии 2021 финансового года.
«Мы наблюдаем обнадеживающие признаки восстановления алмазного рынка, способствующие повышению цен, что нашло отражение в показателях выручки за третий квартал, - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). - После завершения реструктуризации капитала Petra Diamonds находится в гораздо более сильном положении, имея прочную платформу для будущего роста и развития».
Добыча алмазного сырья компанией в третьем квартале снизилась на 24%, до 704 498 каратов по сравнению с 932 456 каратами в предыдущем году; при этом добыча за девять месяцев снизилась на 19%, до 2,4 млн каратов по сравнению с 3 млн каратов в том же периоде прошлого года.
Добыча алмазов на месторождении Куллинан (Cullinan) в Южной Африке выросла на 9%, до 436 703 каратов, в то время как на руднике Финш (Finsch), также в Южной Африке, было зарегистрировано 43-процентное снижение добычи, до 253 607 каратов.
На руднике Коффиефонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке объем добычи снизился на 18%, до 14 188 каратов, а рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании продолжал оставаться на техническом обслуживании.
Согласно Petra Diamonds, обсуждение с правительством Танзании ряда вопросов, касающихся рудника Вильямсон, включая просроченную дебиторскую задолженность по НДС и задержанную партию алмазов, продолжается и, как ожидается, завершится в следующем квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished