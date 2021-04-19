Сектор производства алмазов Сурата не пострадал от COVID-19

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Несмотря на то, что некоторое число рабочих-мигрантов покинули город Сурат в индийском штате Гуджарат из-за всплеска пандемии COVID-19 и ожидания локдауна, люди, связанные с алмазной отраслью, утверждают, что текущий сценарий пока не повлиял на отрасль, пишет газета Economic Times.

Большинство рабочих мигрировали сюда из региона Саураштра и северного Гуджарата, в то время как только 10 процентов из них прибыли из штатов Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Бихар, говорит Нану Векария (Nanu Vekaria), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA). «Из этих пяти тысяч рабочих едва ли пять процентов недавно уехали в свои родные города в Гуджарате и за его пределами, - отметил он. - В то время как некоторые вернулись домой, чтобы посетить свадьбы и другие общественные мероприятия, другие уехали из страха. Некоторые же уехали, чтобы позаботиться о своих больных родителях и родственниках».

«Большинство ограночных предприятий в настоящее время работают. Уехало незначительное количество рабочих, но они вернутся, как только ситуация улучшится. Пока что алмазная промышленность сильно не пострадала из-за коронавируса», - сказал он.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), председатель регионального отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) также согласился с тем, что отрасль остается незатронутой, поскольку лишь немногие рабочие покинули город, несмотря на резкий рост числа случаев коронавируса в последние дни.

«Те, кто уезжает, вернутся, как только ситуация нормализуется. Однако их немного. В настоящее время почти все подразделения работают. Пока, похоже, нет серьезного воздействия на алмазную отрасль из-за коронавируса», - сказал он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



