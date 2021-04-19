Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Сектор производства алмазов Сурата не пострадал от COVID-19
Большинство рабочих мигрировали сюда из региона Саураштра и северного Гуджарата, в то время как только 10 процентов из них прибыли из штатов Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Бихар, говорит Нану Векария (Nanu Vekaria), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA). «Из этих пяти тысяч рабочих едва ли пять процентов недавно уехали в свои родные города в Гуджарате и за его пределами, - отметил он. - В то время как некоторые вернулись домой, чтобы посетить свадьбы и другие общественные мероприятия, другие уехали из страха. Некоторые же уехали, чтобы позаботиться о своих больных родителях и родственниках».
«Большинство ограночных предприятий в настоящее время работают. Уехало незначительное количество рабочих, но они вернутся, как только ситуация улучшится. Пока что алмазная промышленность сильно не пострадала из-за коронавируса», - сказал он.
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), председатель регионального отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) также согласился с тем, что отрасль остается незатронутой, поскольку лишь немногие рабочие покинули город, несмотря на резкий рост числа случаев коронавируса в последние дни.
«Те, кто уезжает, вернутся, как только ситуация нормализуется. Однако их немного. В настоящее время почти все подразделения работают. Пока, похоже, нет серьезного воздействия на алмазную отрасль из-за коронавируса», - сказал он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished