Добыча алмазов Rio Tinto в первом квартале выросла на 18% г/г

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Группа компаний Rio Tinto объявила 20 апреля свои производственные показатели за 3 месяца, закончившихся 31 марта. Они указывают на рост добычи алмазного сырья на ее руднике Даявик (Diavik) в Канаде, доля Rio Tinto в котором составляет 60%.

Объясняя рост производства алмазов в первом квартале добычей руды с более высоким содержанием драгоценных камней, горнодобывающая компания сообщила, что объем добычи алмазов за отчетный период вырос на 18% в годовом исчислении, достигнув 1 млн каратов.

Согласно Rio Tinto, повышение производительности ее обогатительной фабрики, а также повышение доступности руды и содержания в ней алмазов привели к хорошим показателям работы в целом.

Rio Tinto ожидает, что общий объем добычи алмазов за год составит от 3 до 3,8 млн каратов. По данным компании, в то время как полная добыча в 2020 году составила 14,7 млн каратов, только рудник Даявик в прошлом году произвел 3,7 млн каратов алмазного сырья.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





