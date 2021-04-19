Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Добыча алмазов Rio Tinto в первом квартале выросла на 18% г/г
Объясняя рост производства алмазов в первом квартале добычей руды с более высоким содержанием драгоценных камней, горнодобывающая компания сообщила, что объем добычи алмазов за отчетный период вырос на 18% в годовом исчислении, достигнув 1 млн каратов.
Согласно Rio Tinto, повышение производительности ее обогатительной фабрики, а также повышение доступности руды и содержания в ней алмазов привели к хорошим показателям работы в целом.
Rio Tinto ожидает, что общий объем добычи алмазов за год составит от 3 до 3,8 млн каратов. По данным компании, в то время как полная добыча в 2020 году составила 14,7 млн каратов, только рудник Даявик в прошлом году произвел 3,7 млн каратов алмазного сырья.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished