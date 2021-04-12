Gemfields выручила более $ 31 млн на мини-аукционах изумрудов

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В апреле Gemfields получила доход в размере 31,4 млн долларов от серии из пяти последовательных мини-аукционов изумрудов, произведенных на руднике Кагем (Kagem) в Замбии, доля компании в котором составляет 75%. Мини-аукционы прошли недавно, в течение двух дней. На них были представлены высококачественные изумруды, которые обычно предлагаются на аукционах Kagem Mining.

Согласно Gemfields, заявки подали 59 компаний и средняя цена на мини-аукционах составила 115,59 доллара за карат.

Сырые изумруды, проданные на аукционе, были добыты до марта 2020 года.

Работы на руднике Кагем были приостановлены в марте 2020 года в результате пандемии COVID-19, и рудник простаивал до марта 2021 года, чтобы сохранить денежные средства в сложных рыночных условиях.

Ожидается, что к концу этого месяца добыча полезных ископаемых на Кагеме выйдет на полную мощность.

Выбранные лоты были доступны для личного и закрытого просмотра покупателям в Тель-Авиве, Дубае и Джайпуре.

После просмотров аукционы проводились через онлайн-платформу, специально адаптированную для Gemfields и позволяющую клиентам из разных юрисдикций участвовать в процессе закрытых торгов.

«Это был самый высокий аукционный доход рудника Кагем с марта 2016 года, и мы были очень рады видеть такой высокий спрос и цены, - сказал управляющий директор по продуктам и продажам Gemfields Адриан Бэнкс (Adrian Banks). - Поскольку работы на Кагеме были приостановлены в марте 2020 года, крупнейший в мире изумрудный рудник не производил новых изумрудов более года».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





