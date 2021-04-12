Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
Вчера
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Gemfields выручила более $ 31 млн на мини-аукционах изумрудов
Согласно Gemfields, заявки подали 59 компаний и средняя цена на мини-аукционах составила 115,59 доллара за карат.
Сырые изумруды, проданные на аукционе, были добыты до марта 2020 года.
Работы на руднике Кагем были приостановлены в марте 2020 года в результате пандемии COVID-19, и рудник простаивал до марта 2021 года, чтобы сохранить денежные средства в сложных рыночных условиях.
Ожидается, что к концу этого месяца добыча полезных ископаемых на Кагеме выйдет на полную мощность.
Выбранные лоты были доступны для личного и закрытого просмотра покупателям в Тель-Авиве, Дубае и Джайпуре.
После просмотров аукционы проводились через онлайн-платформу, специально адаптированную для Gemfields и позволяющую клиентам из разных юрисдикций участвовать в процессе закрытых торгов.
«Это был самый высокий аукционный доход рудника Кагем с марта 2016 года, и мы были очень рады видеть такой высокий спрос и цены, - сказал управляющий директор по продуктам и продажам Gemfields Адриан Бэнкс (Adrian Banks). - Поскольку работы на Кагеме были приостановлены в марте 2020 года, крупнейший в мире изумрудный рудник не производил новых изумрудов более года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished