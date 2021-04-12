Lucapa Diamond увеличила ресурсы алмазов на руднике Луло на 35%

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Lucapa Diamond сообщила о 35-процентном увеличении ресурсов алмазного сырья на принадлежащем ей на 40 процентов алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе до нового максимума в 135 900 каратов по сравнению с предыдущими 100 700 каратами.

Стоимость алмазов на руднике теперь смоделирована по средней цене 1 440 долларов за карат, в то время как в предыдущем году средняя цена составляла 1 620 долларов за карат.

Согласно Lucapa Diamond, общий объем «усредненного» гравия, доступного для добычи на обновленных ресурсах Луло, увеличился до 2 млн кубометров, что соответствует как минимум четырем годам работы при текущих темпах переработки.

«Согласно предыдущим обновлениям, алмазные ресурсы Луло постоянно пополняются, по мере того как программа аллювиального разведочного бурения и шурфования продолжается на участках, которые еще предстоит изучить», - говорится в сообщении компании.

Lucapa Diamond заявила, что рекордные показатели на ее действующих рудниках в Анголе и Лесото при существующей ценовой конъюнктуре привели к высоким результатам в первом квартале 2021 года.

Консолидированная EBITDA группы за квартал составила 3,5 млн долларов, а скорректированная EBITDA достигла 4,1 млн долларов, что включает 40% EBITDA компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML).

«После трудного 2020 года восстановление в алмазном секторе продолжило набирать обороты, что привело к сильной поддержке цен во всей алмазной отрасли, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это вместе с великолепными показателями на наших горнодобывающих предприятиях привело к рекордному извлечению алмазов, объемам добычи и доходам от алмазов, что обеспечило выдающуюся квартальную операционную прибыль и денежные потоки».

Остаток денежных средств группы и дебиторской задолженности от продаж алмазов на конец квартала составил 9,3 млн долларов США, и при этом 2 259 каратов алмазного сырья находятся в товарных запасах рудника Мотаэ (Mothae).

У Lucapa Diamond, являющейся ассоциированной компанией SML, на конец квартала имелся остаток денежных средств в размере 5,2 млн долларов, а также запасы алмазов весом 3 652 карата.

Lucapa Diamond сообщила, что в течение квартала на Луло было добыто 4 655 каратов алмазов, что на 5% меньше по сравнению с 4 891 каратом, добытыми в предыдущем году.

Добыча алмазного сырья за квартал включает в себя 136 алмазов весом более 4,8 карата, которые, в свою очередь, включают в себя 65 камней специальных размеров.

В сообщении компании говорится, что на руднике Мотаэ добыто 5 264 карата алмазов за квартал, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2020 года, когда было добыто 6 853 карата.

Добытые в этом квартале алмазы включали 96 камней весом более 4,8 карата и 19 камней специальных размеров, в том числе ценный белый алмаз типа IIa, цвета D, массой 213 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





