Сертификация бриллиантов отложена из-за COVID-19

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В Сурате, индийском центре производства бриллиантов, в последнее время резко вырос спрос на сертификацию этих драгоценных камней. Алмазные компании вынуждены ждать не менее двух месяцев по сравнению со стандартным периодом в один месяц, чтобы получить сертификат на камни из-за вызванных пандемией ограничений, о чем сообщает газета Times of India.

Эта задержка привела к увеличению количества дней платежного цикла, и мелкие производители несут бремя процентов, которые они должны вовремя платить поставщикам необработанных алмазов, но им приходится ждать почти два месяца, прежде чем выставить готовый продукт на продажу.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), президент регионального отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в связи с этим сказал: «Поскольку покупатели не могут совершать поездки и лично видеть бриллианты, все настаивают на наличии сертификатов. Некоторые бриллианты весом более 0,02 карата или цветные бриллианты отправляются в США, и на получение сертификата уходит до трех месяцев».

«Не только производители природных бриллиантов, но и производители синтетических бриллиантов также сертифицируют свои камни. У зарубежных лабораторий есть свои центры проверки камней в Мумбае, но из-за пандемии они работают с ограниченными ресурсами в соответствии с рекомендациями по COVID-19», - отметил Навадия.

«Спрос на сертификацию увеличился, поскольку все хотят быстро продать свою продукцию из-за неопределенности в связи с локдуаном. Так что нагрузка сказывается и на сертификационных компаниях. Без сертификата товар не может быть выставлен на продажу в Интернете. Из-за задержки с сертификацией компании не могут продавать их так быстро, как раньше», - говорит Бабу Катирия (Babu Kathiriya), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





