В апреле цены на золото в Индии выросли на 3 000 рупий

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В апреле цены на золото в Индии выросли примерно на 3 000 рупий с уровня около 44 000 рупий в начале месяца на фоне позитивных сигналов с мирового рынка. 16 апреля местные фьючерсы на золото торговались по цене около 47 000 рупий за 10 граммов.

Золото достигло семинедельного максимума на мировых рынках, что, по мнению аналитиков, было вызвано благоприятными макроэкономическими сигналами.

В Индии наблюдается беспрецедентный всплеск случаев заболевания коронавирусом, и многие штаты, такие как Махараштра, Дели и Уттар-Прадеш, ввели местные ограничения для сдерживания вируса. Новые ограничения, вызванные COVID-19, привели к снижению покупок физического золота в Индии.

«Розничный спрос падает во многих регионах из-за ограничений на передвижение людей», - говорит Ашок Джайн (Ashok Jain), владелец расположенного в Мумбае магазина оптовой торговли золотом Chenaji Narsinghji, слова которого приводит информационное агентство Reuters.

В то же время Китай, крупнейший в мире потребитель золота, увеличил импорт слитков на фоне возрождения спроса. Дилеры в Китае взимали надбавки к эталонной спотовой цене на золото в размере 7–9 долларов за унцию по сравнению с 7–10 долларами за унцию на прошлой неделе.

Китай также разрешил местным и международным банкам ввозить в страну большие объемы золота, сообщает Reuters. «Я думаю, что если что и сдерживает рост премии, так это недавние новости о том, что Народный банк Китая разрешил материковым банкам ввозить больше золота», - говорит Интао Цзинь (Yingtao Jin), аналитик StoneX Group.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





