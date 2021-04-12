Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
Вчера
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
В апреле цены на золото в Индии выросли на 3 000 рупий
Золото достигло семинедельного максимума на мировых рынках, что, по мнению аналитиков, было вызвано благоприятными макроэкономическими сигналами.
В Индии наблюдается беспрецедентный всплеск случаев заболевания коронавирусом, и многие штаты, такие как Махараштра, Дели и Уттар-Прадеш, ввели местные ограничения для сдерживания вируса. Новые ограничения, вызванные COVID-19, привели к снижению покупок физического золота в Индии.
«Розничный спрос падает во многих регионах из-за ограничений на передвижение людей», - говорит Ашок Джайн (Ashok Jain), владелец расположенного в Мумбае магазина оптовой торговли золотом Chenaji Narsinghji, слова которого приводит информационное агентство Reuters.
В то же время Китай, крупнейший в мире потребитель золота, увеличил импорт слитков на фоне возрождения спроса. Дилеры в Китае взимали надбавки к эталонной спотовой цене на золото в размере 7–9 долларов за унцию по сравнению с 7–10 долларами за унцию на прошлой неделе.
Китай также разрешил местным и международным банкам ввозить в страну большие объемы золота, сообщает Reuters. «Я думаю, что если что и сдерживает рост премии, так это недавние новости о том, что Народный банк Китая разрешил материковым банкам ввозить больше золота», - говорит Интао Цзинь (Yingtao Jin), аналитик StoneX Group.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished