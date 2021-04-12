Эксклюзив

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

Вчера

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

В апреле цены на золото в Индии выросли на 3 000 рупий

Сегодня
Новости
В апреле цены на золото в Индии выросли примерно на 3 000 рупий с уровня около 44 000 рупий в начале месяца на фоне позитивных сигналов с мирового рынка. 16 апреля местные фьючерсы на золото торговались по цене около 47 000 рупий за 10 граммов.
Золото достигло семинедельного максимума на мировых рынках, что, по мнению аналитиков, было вызвано благоприятными макроэкономическими сигналами.
В Индии наблюдается беспрецедентный всплеск случаев заболевания коронавирусом, и многие штаты, такие как Махараштра, Дели и Уттар-Прадеш, ввели местные ограничения для сдерживания вируса. Новые ограничения, вызванные COVID-19, привели к снижению покупок физического золота в Индии.
«Розничный спрос падает во многих регионах из-за ограничений на передвижение людей», - говорит Ашок Джайн (Ashok Jain), владелец расположенного в Мумбае магазина оптовой торговли золотом Chenaji Narsinghji, слова которого приводит информационное агентство Reuters.
В то же время Китай, крупнейший в мире потребитель золота, увеличил импорт слитков на фоне возрождения спроса. Дилеры в Китае взимали надбавки к эталонной спотовой цене на золото в размере 7–9 долларов за унцию по сравнению с 7–10 долларами за унцию на прошлой неделе.
Китай также разрешил местным и международным банкам ввозить в страну большие объемы золота, сообщает Reuters. «Я думаю, что если что и сдерживает рост премии, так это недавние новости о том, что Народный банк Китая разрешил материковым банкам ввозить больше золота», - говорит Интао Цзинь (Yingtao Jin), аналитик StoneX Group.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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